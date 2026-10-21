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▲使用2張雲朗聯合住宿券，即可入住台東寶桑町屋日式町屋雙房，享受自然與靜謐的日式町屋。（圖／雲朗觀光提供）

餐飲則推牛排雙人套餐券 每張1880元

▲君品酒店茶苑推出每張1,880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排。（圖／雲朗觀光提供）

國泰飯店觀光事業也有聯合住宿券 和逸飯店3500元起可入住

▲國泰飯店觀光事業推出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」，每張3500元起。（圖。／國泰飯店觀光事業提供）

一年一度的ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館一館登場，雲朗觀光集團宣布，線上旅展搶先於明（22）日開跑，產品集結住宿、餐飲與溫泉體驗。熱銷商品「雲朗聯合住宿券」每張售價2300元，持一張可入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房。另外今年也升級，持券入住部分館別可享行政酒廊、旺假日不加價等專屬禮遇；另外君品酒店也推出每張1880元的精選牛排雙人套餐券，等於吃牛排每人不到千元。雲朗觀光集團提到，「雲朗聯合住宿券」每張售價2300元，從城市旅宿、溫泉休憩到日式町屋，至全台雲朗旗下10個旅宿館別都可使用。持單張券就可入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享雙人早餐，若想安排溫泉小旅行，則可單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房或樂旅閣樓房。持2張券則可入住君品酒店雅緻客房、翰品高雄豪華套房並加贈紅酒、兆品嘉義和式房或寶桑町屋日式町屋雙房。持3張券可入住君品酒店行政客房，即可尊享17樓翰林軒 VIP Lounge輕食與飲品服務。持4張券可四人入住君品酒店豪華客房兩中床或雙人入住君品酒店君璽雅緻客房，也可享雲品溫泉酒店經典山景客房搭配一泊一食的選擇。持5張券即可入住烏來蘇卡利‧漫活經典Villa，持7張券即可入住大地房或森林房。雲朗觀光集團還提供餐飲及湯泉旅遊體驗的優惠券，君品酒店茶苑推出每張1880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可任選16oz頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排，搭配佛卡夏麵包、凱薩沙拉、蛤蜊巧達湯、香料鮮蝦焗通心粉及精選甜點，豐盛餐點適合年末相聚共享。台東紅葉谷綠能溫泉園區則推出999元雙人泡湯套券，平假日皆可入園。國泰飯店觀光事業搶先於ITF台灣國際旅展前開跑「ITF線上旅展」，即日起至11月29日匯聚旗下七家飯店、餐飲及親子休閒體驗，推出住宿、餐飲及樂園票券優惠，最低26折起。人氣「和逸飯店全台五館聯合住宿券」3500元起，也有台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐券推出「假日自助下午茶單人券」，每張850元，是65折優惠，還享買十送一。