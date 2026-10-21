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美股科技股反彈激勵台股走勢，加權指數今（21）日開高走高，在電子權值股領軍下展開強勢反彈，盤中大漲逾900點，一度收復47000點關卡及5日線。隨後漲勢略為收斂，截至10點53分為止，加權指數上漲712.94點，來到47005.87點，漲幅1.54%。台積電（2330）上漲25元，來到2430元，漲幅1.04%；聯發科（2454）上漲35元，來到4185元，漲幅0.84%。盤面方面，CCL、ABF載板、被動元件、低軌衛星、記憶體及光學等族群表現強勢，成為推升大盤的重要動能。權值股方面，台積電、聯發科、台達電及鴻海同步走揚，帶動市場買氣回溫；記憶體族群華邦電、南亞科，以及京元電子等個股也有不錯表現。ABF載板族群同步回神，欣興、臻鼎-KY漲幅逾6%，景碩盤中一度攻上漲停，南電也有近4%的漲幅。被動元件族群買氣升溫，華新科漲停，光頡、信昌電及金山電同步攻上漲停，國巨*、日電貿、大毅及凱美等個股也有4%至5%的漲幅。低軌衛星族群方面，受SpaceX相關利多消息帶動，昇達科、元晶盤中大漲約9%，穩懋上漲約6%，兆赫也有約4%的漲幅。光學族群同樣走強，玉晶光盤中攻上漲停，今國光上漲約6%，聯一光電上漲約4%，亞光、先進光也同步走揚。整體而言，台股在連續下跌兩個交易日後，今日買盤回籠，電子權值股與多個熱門族群同步反彈，加權指數盤中一度大漲逾900點。不過，指數目前仍在47000點關卡附近震盪，後續能否延續反彈力道，以及成交量能否持續支撐行情，仍有待觀察。