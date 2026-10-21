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年底選戰倒數進入白熱化階段，台北市長蔣萬安面對對手態度與5個月前大不同，更被外界認為現在是「全黨救一人」，台北市藍委全數接任蔣萬安競總副主委兼總幹事，對此民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（21）日被問及此事時表示，政黨為自己候選人拚戰，藍綠都是如此，過去蔣萬安被公認是最強母雞，要全台趴趴走，而現在蔣萬安與黨團的態度給外界傳達一個訊息「母雞危險了，大家誤會了，他沒這麼強」。台北市長選戰進入白熱化，多項民調顯示蔣萬安與沈伯洋民調勢均力敵，與當初沈伯洋宣布參選初期情況大不同，如今台北藍委「蹽落去」全數接任蔣萬安競總副主委兼總幹事。莊瑞雄說，蔣萬安接受專訪時表示跟四、五月狀況完全不一樣，但是立院黨團與台北市議員一起幫忙其實很正常，政黨為自己候選人拚戰，國民黨如此，民進黨也是如此。莊瑞雄說，蔣萬安過去被公認是最強母雞、全台趴趴走，現在蔣萬安與黨團態度給外界傳達一個訊息，就是「母雞危險了，大家誤會了，他沒這麼強」。反觀沈伯洋選戰打得很亮眼，好的民調加上洋流持續壯大，重點是兩個陣營拚戰看起來沈伯洋聲勢不錯，務必票票入匭，「才是小水滴的期待」。