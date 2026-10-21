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▲全家五六日一二優惠來了！買一送一必搶品項包括「得意 抽取式廚房紙巾」、「農心辣白菜拉麵」。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋「仙女奶茶霜淇淋」只要加10元可獲得「巫婆手指餅乾」。（圖／全家提供）

▲全聯推出週三限定買一送一！有「乖乖食堂 大腸包小腸」、「立頓花草茶」。（圖／翻攝自全聯）

全家買一送一優惠來了！本週復活節連假登場，自10月23日起至27日，包括得意抽取式廚房紙巾、農心辣白菜拉麵都有買一送一，還有杜老爺特級甜筒平均只要25元，現擠霜淇淋6元多吃一支；全聯週三限定，今（21）日有立頓花草茶、玄米油、洗髮精買一送一。全家五六日一二優惠來了！買一送一必搶品項包括「得意 抽取式廚房紙巾」、「農心辣白菜拉麵」、「古道酸梅湯」、「UCC艾洛馬黑咖啡」、「杜老爺特級冰淇淋甜筒」、「好時巧酥白可可片」相當於半價帶回家。同時間，門市購買霜淇淋不限口味第二支6元，兩支霜淇淋只要55元，全家本月霜淇淋口味為「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、口感滑順，尾韻回甘。還有酷繽沙黑糖粉粿、巨峰葡萄酷繽球加10元多一杯，兩杯只要75元。全聯推出週三限定買一送一！有「乖乖食堂 大腸包小腸」、「立頓花草茶」、「FINDER SUNNY穀維素玄米油 1L」、「台塑生醫 髮根強化洗髮精」通通買一送一優惠。需要出示優惠碼才可享有優惠，可出示以下圖片掃描條碼。