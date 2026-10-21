我是廣告 請繼續往下閱讀

《魯保羅變裝皇后秀》英國版等節目遭砍

英國廣播公司（BBC）面臨嚴峻財務壓力，宣布將於明年春季停止BBC Three及BBC Scotland兩個電視頻道的傳統電視播出，全面轉向線上平台，同時關閉廣播頻道Radio 4 Extra。BBC計畫在兩年內節省5億英鎊（約新台幣210億元）支出，並裁減最多2000個職缺，約占員工總數的十分之一，多檔知名節目也將停製。根據BBC報導，BBC總裁布里廷（Matt Brittin）20日宣布最新組織調整計畫，表示BBC必須在財務壓力下提高資金運用效率，同時因應觀眾收視習慣改變。布里廷坦言，改革勢必涉及艱難抉擇，雖然頻道停播將對觀眾及員工造成衝擊，但許多原有節目仍可透過串流平台BBC iPlayer及音訊平台BBC Sounds收看、收聽。此次調整涉及3個頻道，其中BBC Three及BBC Scotland將停止傳統電視播出，轉型為線上服務，不再需要維持固定的電視節目表。以年輕觀眾為主要客群的BBC Three，曾推出《倫敦生活》（Fleabag）、《正常人》（Normal People）等知名影集。該頻道早在2016年就曾轉為線上營運，2022年才恢復電視頻道，如今將再次退出傳統電視平台。未來BBC Three將增加對年輕族群節目的投資，相關內容除了BBC iPlayer，也將透過YouTube等平台提供。BBC Scotland則於2019年開播，主要播出蘇格蘭新聞、體育、紀錄片及娛樂節目。轉型後將保留BBC iPlayer上的頻道服務，部分節目也會安排在蘇格蘭地區的BBC One及BBC Two播出。不過，BBC Scotland每晚播出的新聞節目《Reporting Scotland: News at Seven》將隨頻道停播而終止，不會轉移至串流平台。至於以重播喜劇、廣播劇及紀錄片等典藏內容為主的Radio 4 Extra，也將正式關閉，部分節目改由BBC Sounds提供。BBC此次改革的主要目標，是在兩年內削減5億英鎊支出，預計裁撤1800至2000個職缺，約占整體員工人數的十分之一。目前BBC新聞部門已宣布裁撤約550個職缺，體育部門也已公布超過30個裁員名額。新上任的BBC新聞總監賈普（Rachel Jupp）進一步提出削減550萬英鎊預算的計畫，預計再裁撤約100個職位。英國獨立電視台（ITV）前董事長巴札傑特（Peter Bazalgette）認為，此次改革方向大致合理，因為BBC過去10年營收已減少約30%，必須降低節目播送成本，才能盡可能保留內容製作預算。不過，英國演藝工會Equity則對BBC大幅縮減業務表示憂心，質疑此舉可能削弱BBC履行公共廣播服務職責的能力。除了關閉頻道及裁員，BBC近期也陸續取消多檔知名節目，包括《魯保羅變裝皇后秀》英國版（RuPaul's Drag Race UK）、益智節目《Blankety Blank》、《Celebrity Mastermind》及喜劇節目《Live at the Apollo》。體育節目《Football Focus》、《Ski Sunday》，以及BBC Radio 4的《The World Tonight》、《You & Yours》也在停製名單之列。