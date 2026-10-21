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台中、沖繩航程僅1.5小時 盧秀燕盼攜手深化戰略合作

台中市長盧秀燕宣布出任台北市長蔣萬安競選總部主委後，馬上展開長達28小時的旋風鐵人行程！昨日一早率隊從台中國際機場飛往日本沖繩，為66對新人主持全國首創的空中證婚儀式，下午拜訪沖繩縣政府，今（21）日上午則將與當地僑胞、台商交流，預計下午返台。沖繩縣副知事宮城嗣吉提到，台灣是沖繩最大的觀光客來源，希望增加雙邊航線，讓台灣旅客赴沖繩更便利，也提高沖繩民眾來台旅遊的意願。台中市政府規劃66對新人的空中婚禮時，原安排盧秀燕當天往返，沒想到昨天下午沒有合適班機返台，擔任證婚人的她必須在沖繩住一晚。不過，盧秀燕沒打算因此放慢腳步，要求市府團隊把握時間，追加拜訪沖繩縣政府、關懷當地僑胞及台商等行程，讓一趟空中證婚之旅成為深化台日交流的機會。立委黃健豪等人昨（20）日陪同盧秀燕拜會沖繩縣政府，知事古謝玄太赴本土開會，由資深副知事宮城嗣吉代表接待。盧秀燕感謝沖繩縣協助「幸福專機」直飛沖繩，並指出台中與沖繩的飛行時間僅約1.5小時，兩地交流具有地緣優勢。她表示沖繩設有美軍基地，台中則是全球晶片供應重鎮，兩地都是泛太平洋地區重要的戰略城市，期盼未來進一步增進情誼、拓展合作。黃健豪指出，古謝玄太知事上個月才就任，宮城嗣吉則是資深官員，任職近40年，見證台中與沖繩近年友好關係快速發展。他表示，去年台灣赴沖繩旅遊人次超過100萬，成為沖繩最大的外國觀光客來源；台灣民眾赴日旅遊時，約有1/6選擇沖繩。宮城嗣吉則特別表達希望增加台灣與沖繩之間航線的意願，不僅讓台灣旅客更方便前往沖繩，也希望鼓勵更多沖繩民眾到台灣觀光，進一步帶動雙邊觀光與交流。