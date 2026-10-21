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得分王放下身段當藍領 做好防守與禁區髒活

▲明星前鋒布朗（Jaylen Brown），今天代表新東家費城76人的例行賽首秀得到19分8籃板6助攻1抄截1阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

致命攻防轉換 24分快攻跑垮尼克

板凳席意外殺出奇兵 西蒙斯與波普下半場三分破局

在麥迪遜廣場花園升起總冠軍錦旗、頒發奪冠戒指的榮耀之夜，衛冕軍紐約尼克隊原本期待以一場酣暢淋漓的勝利為新賽季揭開序幕。然而，作客的費城76人隊卻無情地扮演了派對破壞者，在下半場打出強硬反撲，終場以106：100力克強敵，送給衛冕冠軍開季首敗。NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）此役僅拿14分，聯盟兩屆得分王恩比德（Joel Embiid）15投4中僅得13分。兩位超級巨星徹底放下身段，心甘情願幹滿髒活、轉型藍領，這正是球隊今晚在下半場能夠掀起逆轉風暴的關鍵。比賽上半場，76人一度陷入巨大的被動。尼克先發中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）開賽3分鐘吞下2犯退場，替補登場的「籃板魔人」德拉蒙德（Andre Drummond）反倒倒戈痛擊老東家，半場便以10分12籃板打出兩雙，恩比德在防守端疲於奔命，尼克次節初段一度取得38：28的雙位數領先。然而，76人隨後的防守調整堪稱教科書等級，兩大超巨親自示範如何用防守改變戰局。次節後段眼見替補中鋒博納（Adem Bona）難以招架德拉蒙德，。詹姆斯用厚實的身軀在低位死扛德拉蒙德的背框衝撞，徹底限制對方的籃下威脅，更在防守反擊中頻頻抄截推動快攻。進入第三節，76人祭出極具針對性的防守錯位，讓單防能力強悍的布朗（Jaylen Brown）與詹姆斯去外線盯防具備三分射程的唐斯，。這一招完全複製了上季東區決賽騎士隊鎖死尼克的戰術精髓，徹底免除了恩比德被唐斯拉出禁區的體能消耗。重回禁區核心的恩比德宛如猛虎出閘，全場狂抓11個籃板並送出3次阻攻，第四節更連續封蓋德拉蒙德的攻框，即使整場手感不佳，正負值卻高達全隊第二的+12。恩比德和詹姆斯兩位曾拿過例行賽得分王的球員，全場合計僅攻下27分，卻聯手搶下20個籃板、送出4次阻攻、3次抄截。當超級巨星願意在防守端幹起藍領的苦工，76人的防守硬度便上升到了奪冠等級。尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後無奈坦言：「我們今晚跑起來就像深陷泥沼，移動非常遲緩。」造成尼克舉步維艱的罪魁禍首，正是76人全場風馳電掣的攻防轉換。本場比賽，76人將自身出色的運動能力與防守警覺性發揮得淋漓盡致。只要尼克在外線出現失誤或投籃不中，76人便立刻啟動前場奔襲。全場比賽，在轉換體系中，全場狂砍28分的馬克西（Tyrese Maxey）與新秀艾吉康（VJ Edgecombe）化身兩把鋒利的尖刀，不斷以極限衝刺撕裂尼克退防；而老將詹姆斯則扮演了最老練的「四分衛」角色，在後場抓下防守籃板後第一時間精準長傳直塞，或是跟進完成暴扣與空接襲籃。同時球隊的防守也上升到極高的水準，靠著出色的速度和運動能力，，完全跟不上節奏，最終在跑轟戰中被活活拖垮。在此役開打前，總教練納斯賽後特別點名了替補出戰的西蒙斯（Anfernee Simons）與波普（Kentavious Caldwell-Pope），直言兩人在下半場命中的外線三分「意義極其重大」。上半場76人的外線投射猶如冰窖，全隊即使創造出空檔也頻頻打鐵；但到了關鍵時刻，這兩名板凳射手毫不手軟。西蒙斯替補出戰25分鐘，10投5中、三分球8投3中攻下13分，屢次在尼克試圖擴大比分時挺身止血。波普全場貢獻10分4籃板，更在第四節決戰時刻冷血飆進兩記價值連城的致命三分球，全場正負值為正數。，剛好懲罰了尼克收縮禁區包夾主力球星的防守策略。當布朗吸引夾擊、馬克西撕裂切入時，空檔處的西蒙斯與波普用手起刀落的三分球，為76人補上了最致命的一塊拼圖。新賽季的第一場比賽，這支兼具超巨成色與工兵韌性的費城76人，無疑已經向全聯盟發出了最強烈的爭冠宣言。