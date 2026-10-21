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美國總統川普日前稱隨著台積電在美投資擴大，美國將掌握全球晶片50%產能。經濟部長龔明鑫今（21）日表示，台積電的產能預估到2035年，台灣仍會有七至八成。另外，針對參與阿拉斯加液化天然氣一事，他指出最快2031年編列預算，立法院一定會知情。川普上週在亞利桑那州出席造勢活動時提到，台積電在亞利桑那州的投資總額達2650億美元，聲稱不久前才與台積電董事長魏哲家通過電話，隨著台積電擴大投資，美國短時間內將掌握全球50%的晶片產能。龔明鑫今出席立法院經濟委員會前受訪表示，不清楚川普的計算方式為何，但預估到2035年，以台積電來看，台灣在全世界仍有七至八成的產能。另外，我國參與阿拉斯加液化天然氣開發計畫。龔明鑫說，我國採購是「明年採購今年編預算」，因此阿拉斯加天然氣最快是2032年，因此預算是2031年編列，屆時立法院一定會知道。針對外界擔心是替美國當「義工」，他強調，若涉及投資，就一定會取得相應股份。