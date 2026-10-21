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UNIQLO「試穿潛規則」曝光！前店員、服飾業認了別做

▲在顧客試衣完畢後，UNIQLO店員都會向顧客詢問衣服是否需要，接著拿回沒要購買的衣物進行整理。（示意圖／取自photoAC）

▲UNIQLO前店員、其他服飾業同行表示，試穿完的衣服，店員通常需要檢查是否有沾染到彩妝污漬，且還需要重新整理好，再依照規定擺回原位。（圖／記者蕭涵云攝）

UNIQLO試衣流程一次看！客人化妝「給專屬面罩」太貼心

▲如是有化妝的顧客，店員在顧客準備進入試衣前，也會主動提供半透明面罩，讓顧客試穿時能不將彩妝沾染到尚未售出的衣物上。（圖/記者張嘉哲攝）

日本服飾品牌UNIQLO旗下款式與尺寸多樣，民眾為了避免買到不合適的產品，通常會在門市先試穿。但過去有民眾表示，，建議最好的做法就是「直接交給店員」就好。過去有民眾在Threads分享在UNIQLO試衣經驗，提到每次只要到UNIQLO、ZARA等服飾店試穿衣服，結束後店員都會向他表示「不需要的給我就好囉」，但即便沒有要購入新衣，他不會把衣服交還給店員，反之將試穿過的衣服一件件掛回架上。不過這項舉動看似相當貼心，卻引來UNIQLO前店員以及其他服飾業店員勸告別做，「做過UNIQLO之後都試穿完恢復原樣再還給他們」、「服飾店店員路過，如果試穿完，真的沒辦法掛到正確的位子及掛法，拜託試穿完都給店員，不要自己拿去掛，因為你掛的不正確我們也是要重新整理」。有服飾業者進一步解釋，雖然顧客想將衣服掛回架上的行為很貼心，初衷相當好，但試穿完的衣服，店員通常需要檢查是否有沾染到彩妝污漬，且還需要重新整理好，再依照規定擺回原位，建議試穿最完美的做法就是「直接交給店員」。事實上，不同服飾業者的試衣間規定有所不同，《NOWNEWS今日新聞》記者觀察UNIQLO試衣流程，如果顧客想使用試衣間，店員通常會先詢問試穿件數，接著拿出寫著數字的黑色牌子，帶領顧客到指定的試衣間，接著替顧客掛上牌子後拉上拉簾，代表此試衣間使用中，這段期間店員不會打擾顧客，讓顧客能夠盡情試穿。顧客試穿完畢後，便會將門口掛的件數牌子繳回店員手上，這時店員會詢問「衣服有需要嗎？」等問題，若顧客並沒有購買意願，店員會再請顧客將衣服交還，等到顧客離去再進行整理與檢查。值得一提的是，如果是有化妝的顧客，店員在顧客準備進入試衣前，也會主動提供半透明面罩，讓顧客試穿時能不將彩妝沾染到尚未售出的衣物上，UNIQLO同屬迅銷集團的GU同樣也會提供。