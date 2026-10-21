我是廣告 請繼續往下閱讀

賄選30元門檻沿用25年 陳昭姿追問：到底要不要檢討？

當場秀香腸便當追問是否賄選 鄭銘謙：個案已立案偵辦

兩頂帽子一頂沒事、一頂遭偵辦 陳昭姿轟：標準太灰色

追農水署官員送雞蛋禮盒案 陳昭姿當面質疑：會包庇自己人？

立法院司法及法制委員會今（21）日邀請法務部長鄭銘謙針對「賄選查賄量化認定標準與對價關係」進行專題報告。民眾黨立委陳昭姿質詢時，接連拿出香腸便當、兩頂競選帽子，質疑現行30元賄選參考標準已沿用25年，且相似競選小物卻出現不同偵辦結果，痛批「賄選標準不能因為檢察官不懂而浮動！」她更當場追問，農水署官員替特定候選人造勢、發送雞蛋禮盒，是否會因當事人與鄭銘謙有同事情誼而受到包庇？鄭銘謙立即否認，強調「我完全不會！」所有案件均尊重檢察官依法偵辦，絕不干涉個案。陳昭姿質詢時指出，判斷一項行為是否構成賄選，關鍵應在於是否影響選舉權人的投票意向，以及是否存在對價關係，但現行30元參考標準早在2001年、前法務部長陳定南任內訂定，雖然2018年9月曾再度檢討，最終卻不了了之。她當場追問鄭銘謙，「時隔25年啦，部長，30元這個門檻要不要檢討？」鄭銘謙回應，相關標準會視新的賄選行為態樣隨時檢討，並作為辦案參考。陳昭姿則不滿表示，法務部過去曾強調，並非30元以下就一定沒有問題、30元以上就一定構成賄選，但既然訂出門檻，就應具有客觀意義。「部長，門檻是很科學的喔！什麼叫門檻？進去門內跟門外啊！」陳昭姿強調，不能一方面訂出30元標準，另一方面又讓外界無法掌握判斷依據。鄭銘謙則表示，相關規範屬最高檢察署權責，會將委員意見轉達，供後續檢討參考。隨後，陳昭姿拿出便當照片，直接考起鄭銘謙物價，「部長，現在市面上一根香腸多少錢啊？你知不知道？」鄭銘謙回答，價格不一定，要看品牌。陳昭姿隨即指出，一根香腸現在約45至55元，再加上一顆15元的滷蛋，整份便當價格恐怕100元跑不掉。她接連追問，「這便當有沒有超過30塊？」「如果在選舉場合發放，有沒有構成賄選？有沒有對價關係？」鄭銘謙並未直接認定，表示相關判斷應依最高檢察署所列舉的妨害選舉刑事案件標準處理。陳昭姿不滿追問，「你不敢回答？」並指出，這份便當就是民進黨台中市候選人上個月在選舉場合發放的物品，類似爭議每逢選舉便反覆出現。鄭銘謙則證實，該案已立案偵辦，基於偵查不公開及尊重承辦檢察官，不便表示意見。陳昭姿進一步提到，民進黨籍台中市議員黃守達今年9月也曾透露，有人因擔心觸及賄選規範，取消原先安排的親子活動、劇團表演，甚至有主辦單位主動退回政治人物提供的摸彩物品。她質疑，正因為標準不明確，才讓基層活動主辦方無所適從。鄭銘謙回應，賄選認定仍須回歸《公職人員選舉罷免法》第99條，核心在於行為人是否具有行賄意思，以及交付財物與投票行為之間有無對價關係，並非單憑金額判斷。質詢過程中，陳昭姿又拿出兩頂競選帽子，要求鄭銘謙比較差異，「部長，你覺得這兩款帽子有不同嗎？成本有沒有超過30塊錢？」鄭銘謙表示，兩者都是帽子，但仍須考量材質、價值，以及是否屬於文宣品。陳昭姿隨即揭露，兩頂帽子同樣都是候選人的競選小物，但其中一頂印有候選人姓名，並未引發司法問題，另一頂僅印有「澎湖人」字樣，相關候選人卻遭到偵辦。「同樣都送帽子喔，都是候選人的競選小物，結果左邊寫名字的都沒事，右邊那個被偵辦！」陳昭姿質疑，相似行為卻可能面臨不同司法結果，難道不需要檢討？鄭銘謙回應，自己並不清楚該案具體情況，不能直接比較。陳昭姿反駁，「賄選標準不能因為檢察官不懂而浮動嘛！你不覺得這很不公平？」她更以醫院診斷癌症為例，指出若兩間醫院對相同狀況作出截然不同的判斷，將造成嚴重問題，認為賄選認定也不應存在如此大的灰色地帶。鄭銘謙則強調，相關判斷依據來自最高法院確定判決，且每個案件事實不同，無法僅憑兩項物品外觀相似，就認定應有相同處理結果。隨後，陳昭姿將矛頭轉向農水署官員涉及選舉活動的爭議。她指出，農水署處長曾在活動中為特定候選人造勢，高喊「凍蒜」，並涉及以公費發送雞蛋禮盒，暫且不論行政中立問題，單就賄選認定而言，難道不涉及對價關係？鄭銘謙表示，相關案件已有人告發，目前由檢察官偵辦中，因此無法評論，「不然我就變成指導偵辦了。」不過，陳昭姿並未就此打住，進一步提及黃世杰與鄭銘謙過去的同事情誼，當面質疑，「我會擔心你是不是會包庇他，自己人？」鄭銘謙聞言立即否認，「我完全不會！」並強調案件既然已經立案，就完全尊重檢察官依法蒐集證據、認定事實，自己不會、也無法干涉個案偵辦。