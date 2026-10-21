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山梨縣富士河口湖町飯店的台女命案，27歲台籍女子楊閔涵目前以違反《銃刀法》被羈押，外界最關心的是：如果日本警方改以殺人罪偵辦，她可能面臨什麼刑責？在日本服刑後，回到台灣還要再坐牢嗎？會不會直接被送回台灣審判？以下整理相關法律規定與過去案例。楊閔涵是19日晚上被捕的。依照日本的刑事程序，警方必須在逮捕後48小時內把案件移送檢察署，也就是最晚今天（21日）晚上之前就要送檢。日本電視台通常會拍下嫌犯從警察署移送的畫面，所以今天很可能會出現送檢新聞，甚至是楊閔涵的移送影像。送檢之後，檢察官要在24小時內決定是否向法院聲請羈押，法院核准後可先羈押10天，必要時再延長10天，總計最長約20天。日本警方常見的做法，是先以較容易成立的罪名逮捕，例如這次的《銃刀法》，在羈押期間蒐集證據；等鑑定結果等證據到位後，再以殺人罪名「再逮捕」，屆時羈押期限也會重新計算。日本《刑法》第199條規定，殺人罪可處死刑、無期徒刑，或5年以上有期徒刑。殺人案件在日本屬於「裁判員裁判」的範圍，由職業法官和一般民眾選出的裁判員共同審理。外國人在日本犯案，同樣依日本法律審判，法院會提供翻譯，被告也有權委任律師。日本法院判處死刑的標準相當嚴格，通常參考「永山基準」，會綜合考量犯罪動機、手段的殘忍程度、被害人數等因素。單一被害人的殺人案很少判處死刑，但如果法院認定是事先買刀、有計畫的犯行，刑期通常會比較重。外國人在日本殺人遭重判的知名案例之一，是2016年中國留學生陳世峰在東京殺害同鄉江歌的案件，東京地方法院2017年依殺人罪等判處他20年徒刑。案發地點在日本，日本對這起案件有優先的管轄權，會在日本偵查和審判。台灣和日本之間沒有引渡條約，因此楊閔涵不會被直接送回台灣受審。至於能不能在日本判刑後，送回台灣服刑？這需要雙方簽有「受刑人移交」協定。日本目前和泰國、巴西、伊朗、越南等國簽有雙邊移交條約，也加入了歐洲的多邊公約；台灣則和英國等國簽有協定。不過，目前沒有查到台日之間簽有受刑人移交協定，因此如果被判刑，原則上必須在日本服刑。答案是「有可能，但法官可以減免」。依照中華民國《刑法》第7條，國民在國外犯下最輕本刑3年以上有期徒刑的罪，台灣仍可依刑法處罰。殺人罪最輕本刑是10年，完全符合這個條件。因此楊閔涵如果在日本服刑完畢、被遣返回台，台灣檢方仍可以對她偵辦和起訴。不過，《刑法》第9條也規定，同一行為即使已經在外國判決確定，台灣仍可依法處罰；但如果已經在外國受刑的全部或一部執行，法院「得」免除全部或一部刑罰的執行。換句話說，台灣可以再審一次，但法官可以斟酌她在日本坐過的牢，減少甚至全部免除在台灣的刑期，並不是一定要「關兩次」。台灣過去就有國人在國外殺人、服刑後回台再被起訴的案例。《關鍵評論網》曾報導，一名趙姓男子在中國殺害林姓台灣男子並在當地服刑，回台後又被高雄地檢署以殺人罪起訴，法院還因為擔心他潛逃，對他限制出境8個月。此外，東森新聞也引述律師說法指出，國民在國外犯下重罪，台灣仍有管轄權，所以楊閔涵即使在日本服完刑，回台後仍可能面臨追訴。必須強調的是，楊閔涵目前只以違反《銃刀法》被羈押，她只承認「持有刀具是事實」，日本警方也還沒有以殺人罪名偵辦。案件後續發展，仍要看日本警方的鑑定結果和偵查進度。在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。