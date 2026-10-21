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難再用「沉默螺旋」安撫 趙曉慧：最大問題是蔣萬安自己

距離年底選舉投票日倒數38天，信民協會20日公布由民調專家戴立安規劃的最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，高於尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％，雙方差距達17個百分點，在政壇投下一顆震撼彈。對此，作家趙曉慧預言，藍營選民的心理防線將會急劇崩解，甚至觸發深藍選民對蔣萬安的懲罰性棄投。趙曉慧分析，這次沈伯洋大幅拉開差距領先蔣萬安17個百分點，代表兩件事情被「洋流」翻轉，一是傳統上的「藍大於綠」被翻轉了，二是國民黨造謠這次選舉是「大罷免 2.0」，但這場選舉已被選民定義為一次對蔣萬安過去4年的不信任投票。蔣萬安在這次民調中的不適任度飆升至46.8%，證明近半數台北市民直接對蔣萬安投下「不適任」票，其中高達17.3%的市民表示「近一個月以來對蔣萬安的評價轉趨負向」。「沈上蔣下」的趨勢會持續多久？會不會是曇花一現？趙曉慧直言，並不會！當沈伯洋呈現雙位數領先，接下來的38天會發生劇烈的「西瓜效應」，讓原本觀望、不認識沈伯洋的選民，加速倒向沈伯洋、拋棄蔣萬安。蔣萬安被沈伯洋黃金交叉，會拖累新北市李四川、高雄柯志恩、台中江啟臣的選情；相對的，沈伯洋完成黃金交叉大幅領先蔣萬安17個百分點，外溢效應會帶旺民進黨其他縣市的選情，也完成黃金交叉。趙曉慧續指，面對選情落後，蔣萬安只能坐困愁城、無計可施，即使把輔選大將從殷瑋換成陳國君、或是再換其他人也救不了他，因為最大的問題就是他自己。藍營很難再用「夜間吹哨」、「沉默螺旋」來安撫支持者，藍營選民的心理防線將會急劇崩解，甚至觸發深藍選民對蔣萬安的懲罰性棄投。趙曉慧驚嘆，沈伯洋民調領先17個百分點確實令人振奮，今年5月參選起跑時落後整整20個百分點，居然在短短6個月之內達成黃金交叉，真的是締造台北市長選舉史上的奇蹟！最後，她也強調，只有一句話，台派與中間選民要徹底丟棄心中的「大罷免PTSD」，11月28日這一天就是出門投票，票票入匭，將投票率衝高到75%，台北市真的會變天，順起來！