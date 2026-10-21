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質疑沈伯洋出席率百分百 翁曉玲：程序委員會已缺席多次

王淺秋驚訝青鳥留言大轉彎 翁曉玲酸：要聽老闆的話

卓榮泰來函要求解凍薪水 翁曉玲：條件一項都沒達成

民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋昨缺席立法院程序委員會，國民黨立委翁曉玲今（21）日接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時，直接在節目上高唱「想見你」，呼喚沈伯洋不要忘了行使立委職權，趕快回立法院開會，不要不守本分，一心一意只想選台北市長。針對沈伯洋自稱立法院出席率百分之百，且連續五會期獲公督盟評鑑為優秀立委，翁曉玲表示，沈伯洋或許在國防委員會有出席質詢，不過從法案和預算案數量來看，立委平均有60多案，沈伯洋卻只有40多案，遠低於平均。翁曉玲指出，沈伯洋宣稱出席率百分之百，她對此要打一個大問號，光是程序委員會就已經缺席多次。況且公督盟給的徽章也不見得公允，因為藍白立委並未參加評鑑。主持人王淺秋透露，昨日專訪沈伯洋後，沈表示將提出「教戰守則」，呼籲支持者改變留言方式，結果她發現自己不僅沒有遭到青鳥出征，反而湧入大量感謝留言，「暖到讓人流汗」，讓她驚嘆原來粉絲是可以控制的，「很神奇」。翁曉玲聽聞後則酸，「因為要聽老闆的話吧！」對於沈伯洋要求「小水滴」不要出征他人，經常遭綠營針對的翁曉玲也感嘆，沈伯洋應該「從自己做起」，善待其他候選人及在野立委。此外，行政院長卓榮泰八度不副署立法院三讀通過的法案，引發立法院反彈。先前提案凍結卓榮泰薪水的翁曉玲證實，昨日已收到行政院來函，要求解凍卓榮泰薪水。翁曉玲強調，當初提出的解凍條件至今一項都沒有達成，不能只憑行政院一紙公文，就核發卓榮泰薪水。她也提醒，政治人物來來去去，但負責承辦的公務員應清楚「依法行政」的重要性及嚴重性。