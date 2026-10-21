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▲王心恬稍早在IG限動中PO出黑底文寫道「莫名其妙」，並澄清去新加坡工作每天都很賣力和廠商一起跑行程。（圖／王心恬IG@candywang7446）

名模王心恬與男星姚元浩自從2018年被拍到約會後，兩人感情受到關注，近日卻遭爆疑似已分手，王心恬更傳出回歸前男友、退役游泳國手吳念平的懷抱。對此，王心恬今（21）日稍早在IG限動上PO出黑底文寫道「莫名其妙」對於分手傳聞看似感到十分傻眼。王心恬近日遭週刊爆料與姚元浩的8年戀情已在今年畫下句點，並且與舊愛吳念平復合，原因是王心恬這個月到新加坡參加F1賽車盛事，晚間她在濱海灣金沙酒店看夜景，影片的角度看起來與吳念平一致，所以推測兩人應該是一起去約會。對此，王心恬稍早在IG限動中PO出黑底文寫道「莫名其妙」，並澄清去新加坡每天都很賣力和廠商一起跑行程，希望能尊重她的工作以及廠商。事實上，姚元浩2018年被拍到溫馨接送王心恬，因此爆出熱戀，隨後男生大方承認戀情，王心恬卻始終以「好朋友」的身分稱呼他，兩人雖鮮少公開放閃，但一直以來感情看似穩定。今年年初，王心恬被問到結婚話題時，表示不會被家裡長輩催婚，但一直有生子計畫的她，也鬆口今年計畫二次凍卵，並笑說：「我要生小孩就會結婚，要結婚就會講，我不會偷結婚。」至於姚元浩去年被問到生子話題時，則連忙表示這不在計畫之內，「常聽郭哥（郭泓志）講他帶小孩的事，我覺得養小孩責任很重大，目前還是先不要。」如今王心恬與吳念平昔日戀情再被翻出，兩人曾在2011年左右展開交往，戀情長達3年多，不過2014年時王心恬一度遭爆劈腿吳念平的好友賴俊龍，女方雖否認，但也因此事與吳念平的感情進入冷靜期，後來則被拍到與姚元浩陷入熱戀，雖王心恬對於感情低調卻仍受到討論。