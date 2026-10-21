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台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移政策，改為打造台北AI園區引發議論。蔣萬安今（21）日赴議會專案報告，市議員秦慧珠詢問何時開始做松機遷移的報告，但都發局長簡瑟芳3度跳針，不講何時做報告，讓秦直呼「答不出來就Pass，不要這麼囉嗦，浪費我2分鐘」，隨後她又問蔣萬安對這份報告打幾分？蔣萬安一開始稱「我們現在提出這樣的構思，面對困難就要克服…」遭秦慧珠打斷「我問得很簡潔，不要扯這麼多」，蔣萬安才說出90分。秦慧珠今質詢時直言，蔣萬安10月8日開記者會講松機遷建，所有人都是第一次聽到，後來議員陳宥丞說提議專案報告，今天議員也才看到這份資料，她想問，這份規劃案是都發局做的？什麼時候開始做報告？蔣萬安說，是都發局主要規劃，之前就有做整體的規劃。不過秦慧珠則說，「我的時間很有限，可以具體告訴我何時做報告嗎」，簡瑟芳則試圖解釋，「跟議座報告，在柯市長上任就有討論…」，但被秦慧珠打斷，「什麼時候做今天報告的報告，不要囉嗦我只有五分鐘，什麼時候開始做今天向大會做的簡報」，蔣萬安又說「前年輝達接觸就有這樣的構思」，秦慧珠再問「什麼時候開始做今天向大會提報的簡報？」簡又說，在都市發展的過程中…。似乎是不滿簡瑟芳問A答B，秦慧珠凍未條說「幾月幾號規劃的？10月8日你們開記者會，今天提報的報告是何時著手的？答不出來就pass」，蔣萬安則出面救火「排定專報，都發局就開始準備」，秦再問「幾月幾號做報告？」簡瑟芳則說「記者會前土地…」，由於質詢時間只有5分鐘，秦慧珠忍不住打斷說「答不出來就pass，我不要這麼囉嗦，你已經浪費我兩分鐘」。秦慧珠隨後又問蔣萬安，「市長你給這份報告打幾分」，蔣第一時間「我們現在提出這樣的構思，面對困難就要克服…」秦慧珠又打斷「我問得很簡潔，你給這個報告打100分、99分、還是80分，不要扯這麼多」，蔣萬安終於說「我認為是很完整的，90分」；更說不管有沒有擔任市長，立場始終如一，會持續推動；秦則表示，計畫做得不錯，但不夠完整、沒有前瞻性。