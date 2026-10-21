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新台幣兌美元今（21）日早盤一度貶破32.7元，即便隨著台股大漲，上午10點半過後翻升破32.6元，目前在32.545元盤整。不過，星展集團資深經濟學家馬鐵英預期，美國聯準會（Fed）即便今（2026）年10月利率按兵不動，12月及明年第1季可能會再各升息1碼，加上國際油價居高不下，也讓美元獲得正面支撐，第4季亞洲貨幣承受壓力滿大。馬鐵英進一步分析，美國Fed今年9月恢復升息，在通膨持續、政府及私人部門借貸需求偏高的背景下，全球債券殖利率仍面臨上行壓力，而且即便Fed在10月維持利率不動，在中東戰爭陷入僵局，通膨風險仍持續存在，國際能源價格依舊居高不下，美國12月可能再升息1碼，明年第1季也可能再升1碼，美國終端利率將來到4.5%。也因為國際油價仍可能處於100美元以上，通膨問題短期可能無解，在貨幣政策上，從美國、歐洲到日本央行，可能還是會有進一步升息動作，如果這樣下去，短期美元還是有正面支撐，第4季亞幣承受貶值壓力仍滿大。此外，馬鐵英提到，在中美AI競爭持續升溫的背景之下，台灣半導體的競爭護城河依然穩固，全球半導體供應鏈的核心地位短期內難以被取代，加上AI帶動的股市上漲已為台灣創造顯著的財富效應，薪資成長亦開始加快，其經濟效益也逐步從科技產業擴散至內需領域。星展也維持台灣今年經濟成長率預測值11.6%，並預估明年台灣經濟成長率5.6%，同時維持今年及明年消費者物價指數（CPI）預測值2%、2.1%。她認為，能源是通膨的主要風險之一，隨著中油及台電虧損持續擴大，政府需要再提供額外補貼以彌補虧損，並在調整國內能源價格之間作出取捨，12月電價審議委員會後，電價仍存在調漲的可能性，亦可能進一步增加通膨壓力。