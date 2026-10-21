Google在20日宣布將「個人化智慧服務」擴展至Android Auto車載系統，駕駛不必拿出手機，只要透過語音詢問，就能讓Gemini從Gmail尋找航班資訊、確認登機門及航班是否準點，甚至可以搜尋Google相簿內的照片，直接規劃導航路線。新功能自10月20日起陸續開放，台灣也在支援範圍內，不過使用者必須符合裝置及帳戶條件，並主動開啟個人化功能。 

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過去Android Auto主要提供導航、播放音樂、撥打電話及傳送訊息等功能，Gemini也已在2025年導入車載系統。這次升級的最大不同，是加入「個人化智慧服務」，讓AI能回答一般問題，還能在使用者授權下，整合Gmail、Google日曆、Google相簿、Google Maps、YouTube及Google搜尋等服務，提供更符合個人需求的回覆。

▲Gemini化身AI副駕駛，開車途中只要透過語音詢問航班資訊，AI就能整合Gmail相關資料，並在車載螢幕顯示登機門、預計起飛時間及航班是否準點，不必拿起手機查看。（圖／Google提供）
▲Gemini化身AI副駕駛，開車途中只要透過語音詢問航班資訊，AI就能整合Gmail相關資料，並在車載螢幕顯示登機門、預計起飛時間及航班是否準點，不必拿起手機查看。（圖／Google提供）
動嘴查航班、照片自動導航

Google舉例，當駕駛正準備前往機場時，只要詢問Gemini「我的航班登機門在哪裡？班機有準點嗎？」AI就能查找相關郵件及航班資訊，協助確認登機門與航班狀態，不必再手動翻找訂位確認信，除了查詢航班，Gemini還能協助處理以下情境：

◾查詢航班：從Gmail尋找航班資訊，確認登機門及航班狀態。

◾智慧導航：說出「帶我去看醫生」，可依相關行程資訊尋找目的地。

◾照片找地點：要求Gemini找出上週拍攝照片中的洗車場，並啟動導航。

◾個人化餐廳推薦：依照平常的飲食偏好，推薦行車路線上的餐廳。

◾延續先前對話：例如「帶我去昨天討論的咖啡廳」，AI可根據相關資訊尋找地點。

Gemini開車怎麼用？Android手機符合3條件

根據Google官方說明，使用者若想透過Android Auto使用Gemini，必須具備Android 11以上版本、至少2GB記憶體的Android手機，並將Gemini設定為手機的數位助理，同時車輛也必須支援Android Auto。

符合條件後，可將手機連接汽車，透過說出「Ok Google」、點選車載螢幕的麥克風圖示，或長按方向盤上的語音指令按鈕，直接與Gemini對話。如果想進一步使用Gmail查航班等個人化功能，還需要開啟相關權限。使用者可在Gemini App中進入「個人化智慧」的「連結的應用程式」，選擇授權Gmail所屬的Google Workspace等服務。

至於台灣用戶何時可以體驗？Google最新公告指出，個人化智慧服務自10月20日起向全球符合資格的帳戶陸續推出，台灣並未列在排除地區，Android Auto也已支援台灣及繁體中文，台灣應該有機會之後可以看到該功能上線。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...