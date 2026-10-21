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10/23霜降後大轉運！「4生肖發財」變富豪：屬豬最旺

🐰生肖兔

▲屬兔的人在霜降過後煩惱迎刃而解，正財收入穩定，還可能迎來意外的小驚喜。（示意圖／shutterstock）

🐴生肖馬

🐑生肖羊

🐷生肖豬

▲屬豬的人在霜降過後好運逐漸升溫，也是霜降後最有福氣的人。（示意圖／取自unsplash）

2026年霜降節氣將於10月23日（周五）到來，霜降象徵秋天即將結束、天氣逐漸轉冷，不少人運勢也將迎來新轉機。根據《搜狐網》表示，，千萬別錯過致富機會。屬兔的人在霜降過後福氣漸旺，過去生活中的煩惱將逐漸消散，日子越過越安穩。事業方面，憑藉踏實穩定的做事態度，容易獲得身邊人的肯定，工作進展也更加順利。財運方面，正財收入穩定，還可能迎來意外的小驚喜。生活中家人平安、朋友相伴，平淡日常裡藏著滿滿幸福，整體運勢相當令人期待。屬馬的人在霜降後運勢逐步攀升，阻礙有望慢慢化解，做起事來更加得心應手。事業上將迎來展現實力的好機會，過往的努力也容易被看見，甚至有機會遇到願意提攜自己的貴人。財運方面，正財、偏財都有亮點，只要保持理性消費，就有望讓財富穩定累積。人際關係也更加熱絡，生活充滿活力與喜悅。屬羊的人霜降後將迎來一段順遂的日子，過去讓人感到壓力的事情，有望在同事或貴人的協助下迎刃而解，事業發展逐漸明朗。財運方面也有好消息，只要懂得把握機會、穩健前進，就有機會收穫理想成果。感情與家人間情誼升溫，家人相處越來越融洽，另一半更加體貼，單身者也有機會透過親友介紹找到對的人，進一步脫單成婚。屬豬的人在霜降過後好運逐漸升溫，也是霜降後最有福氣的人，原先讓人心煩的瑣事，都能以更輕鬆的心態面對。事業方面，創意與想法容易獲得認可，工作效率提升，先前遇到的阻礙也有解決。財運方面除了正財表現穩定，偏財運也值得期待，不過仍應量力而為，避免衝動投資。生活中不妨多安排戶外活動，維持愉快心情，讓身心保持在良好狀態。