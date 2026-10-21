薔琵颱風路徑往西修正，更靠近台灣，中央氣象署預報員朱美霖表示，海上颱風警報可能提前到今（21）日晚間至明（22）日凌晨發布，陸警則預計明天下午至傍晚發布；薔琵颱風周五（10月23日）最接近台灣，桃園以北、宜蘭、花蓮將有豪雨，山區要慎防豪雨以上雨勢。
薔琵路徑西修 海陸警報時間恐提前
朱美霖指出，考量到太平洋高壓減弱的程度，薔琵颱風今早路徑相較於昨（20）日，整體有稍微「往西偏移、更靠近台灣」的趨勢，明天薔琵颱風會明顯出現北轉，周五通過台灣東北部外海，氣象署預估今天晚間至明天凌晨發布海上颱風警報，明天下午至傍晚發布陸上颱風警報，影響時間有稍微提前。
颱風周五最靠近台灣 北部、宜花防豪雨
朱美霖說明，薔琵颱風近中心最大風速每秒60公尺，目前已經來到強度巔峰，明天接近台灣東方海域後，受限於海溫降低、風切大，強度會逐漸減弱，周五最靠近台灣時，來到「強颱下限至中颱上限」的等級。
周五至周六清晨，是薔琵颱風降雨最明顯的時段，周五桃園以北、宜蘭、花蓮都有豪雨，中部山區則有大雨，北部山區更要注意豪雨等級以上雨勢；周六北部仍有大雨會發生，中部也有降雨，周日薔琵颱風遠離後雨勢才會趨緩，不過受到東北風影響，桃園、東北部仍有局部陣雨。
薔琵還沒影響就先變天 北台灣降溫剩23度
朱美霖提醒，薔琵颱風影響前，天氣其實就有變化，今天東北季風增強，北部、東北部午後有間歇性降雨，晚間降雨增多，周四受到東北季風、颱風外圍環流影響，北台灣降雨增多，大台北山區、宜蘭有大雨，午後南部山區有零星雨。
氣溫方面，今明兩天北部、東北部降溫，明天白天高溫只有23至24度，周四、周五中部以北、東北部高溫25至28度，周六進一步回升到30度左右，東半部則受到沉降作用影響，局部地區高溫可能達36度。
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朱美霖指出，考量到太平洋高壓減弱的程度，薔琵颱風今早路徑相較於昨（20）日，整體有稍微「往西偏移、更靠近台灣」的趨勢，明天薔琵颱風會明顯出現北轉，周五通過台灣東北部外海，氣象署預估今天晚間至明天凌晨發布海上颱風警報，明天下午至傍晚發布陸上颱風警報，影響時間有稍微提前。
朱美霖說明，薔琵颱風近中心最大風速每秒60公尺，目前已經來到強度巔峰，明天接近台灣東方海域後，受限於海溫降低、風切大，強度會逐漸減弱，周五最靠近台灣時，來到「強颱下限至中颱上限」的等級。
周五至周六清晨，是薔琵颱風降雨最明顯的時段，周五桃園以北、宜蘭、花蓮都有豪雨，中部山區則有大雨，北部山區更要注意豪雨等級以上雨勢；周六北部仍有大雨會發生，中部也有降雨，周日薔琵颱風遠離後雨勢才會趨緩，不過受到東北風影響，桃園、東北部仍有局部陣雨。
朱美霖提醒，薔琵颱風影響前，天氣其實就有變化，今天東北季風增強，北部、東北部午後有間歇性降雨，晚間降雨增多，周四受到東北季風、颱風外圍環流影響，北台灣降雨增多，大台北山區、宜蘭有大雨，午後南部山區有零星雨。
氣溫方面，今明兩天北部、東北部降溫，明天白天高溫只有23至24度，周四、周五中部以北、東北部高溫25至28度，周六進一步回升到30度左右，東半部則受到沉降作用影響，局部地區高溫可能達36度。