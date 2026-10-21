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▲趙薇（左）與Kim Robinson（右）是認識多年的好友，這次才特地出席活動。（圖／翻攝自微博＠紅豆麥粉）

50歲女星趙薇當年靠著《還珠格格》紅遍兩岸三地，卻因捲入前夫公司的金融風暴，在2021年遭到中國官方封殺，消失了5年時間，直到近期才逐步在社群上露臉，與粉絲互動。昨（20）日趙薇更出席新加坡的一場時尚活動，這是她被封殺後，首次在鏡頭前公開亮相，只見趙薇皮膚變得黝黑，臉上明顯可見眼袋、皺紋。當被問到是否懷念拍戲時光？趙薇笑說「反正（可以）看重播嘛」，聽起來暫無回歸戲劇圈的打算。趙薇昨日出席國際髮型設計大師Kim Robinson在新加坡舉辦的活動，她身穿黑白格紋襯衫搭配奶油黃的過膝裙亮相，剪了一頭有層次感的中長髮，挑染金棕色，整個人看起來相當有活力。這是她自2021年被中國官方封殺後，首度公開亮相的活動，因此吸引大批記者搶拍。只見趙薇皮膚曬得黝黑，雖然眼睛還是炯炯有神，但眼袋、法令紋藏不住，看起來確實上了年紀。不過她心情看起來很輕鬆樂觀，接受《ICON風華》雜誌採訪時，趙薇也透露自己一直都有在寫劇本，更與朋友嘗試用AI進行創作。至於想不想念拍戲？趙薇略帶尷尬地笑說「反正…（可以）看重播嘛」看起來已不打算回歸當演員。趙薇與前夫黃有龍在2016年時，計畫收購上市公司萬家文化的股權，當時的交易規模約為30.6億元，但趙薇旗下的龍薇傳媒資金不足，自有資金只有約6000萬元，於是他們向外融資與借貸，開50倍槓桿，怎料在2018年時被監管機構抓包，進行處分。加上趙薇旗下藝人張哲瀚在2021年時，被挖出曾參拜日本神社的黑料，遭到輿論撻伐，趙薇也受到牽連，她主演的作品《還珠格格》、《情深深雨濛濛》陸續被影音平台下架，遭到官方軟封殺。趙薇因此沉寂好一陣子，直到前段時間才開始陸續更新微博，並在2024年12月底透露，與黃有龍已經離婚。趙薇切割黃有龍後，部分影視作品被解封，可以正常播放，微博也恢復被搜尋功能，她今年5月還曾出席北京電影學院舉辦的同學會，與黃曉明等人同框合照，在社群上亮相。不過中國當地的電視台目前還無人敢拍她，可見趙薇在對岸尚未完全解禁，只能巧妙到其他國家露臉。