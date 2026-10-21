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川普宣布15億美元半導體投資 強化美國本土供應鏈

盧特尼克提台灣 稱半導體製造應搬回美國

川普稱關稅政策奏效 企業正加速赴美投資

美國總統川普20日在北卡羅來納州宣布，國防部將投入15億美元（約新台幣490億元），支持當地半導體產業發展，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在活動中宣布新的半導體材料投資計畫，並直言半導體「都在台灣製造」，但台灣距離美國太遠，因此川普正積極將相關產業帶回美國。綜合《路透社》等外媒報導，川普20日前往北卡羅來納州格林維爾（Greenville），出席期中選舉造勢活動，並在演說中宣布兩項與當地半導體產業有關的投資計畫。川普表示，美國國防部將投入15億美元，支持北卡羅來納州生產先進半導體，強化美國本土製造能力。這項投資與美國國防部10月7日宣布的融資計畫有關。當時國防部已向總部位於北卡羅來納州德罕（Durham）的半導體公司Wolfspeed，提出15億美元的有條件貸款承諾。根據Wolfspeed先前公告，這筆融資期限為30年，主要用於支持美國本土碳化矽（SiC）材料及寬能隙功率半導體元件的研發與生產，並特別著重國家安全相關應用。Wolfspeed執行長福爾勒（Robert Feurle）指出，碳化矽及氮化鎵（GaN）技術對美國國家安全具有重要意義，相關融資將有助於公司擴大生產與技術能力。川普在演說期間，也邀請商務部長盧特尼克上台，宣布工業礦物開採及加工業者Sibelco將在北卡羅來納州興建新的製造設施。盧特尼克表示，川普的重要政策目標之一，就是讓半導體製造回流美國。他說：「半導體都在台灣製造，對吧？但台灣距離美國實在太遠了，所以總統正在把製造業帶回來。」盧特尼克指出，Sibelco的新設施將聚焦石英加工與相關材料製造，而石英是半導體製程所需的重要基礎材料。雖然盧特尼克未公布具體投資金額、建廠時程及產能規模，但透露整體投資將達數億美元。據報導，Sibelco目前在北卡羅來納州已有8處營運據點。川普強調，美國目前吸引企業投資的規模前所未見，並將企業擴大美國本土製造的意願，歸功於政府推動的關稅及製造業回流政策。他表示，盧特尼克持續與有意重返美國設廠的企業合作，希望藉由擴大本土生產，降低美國對海外供應鏈的依賴。川普近期在其他期中選舉造勢場合，也曾宣布多項海外資金赴美投資計畫，包括台灣對阿拉斯加天然氣管線計畫的44億美元投資，以及韓國對美國能源基礎設施的2000億美元投資。不過，此次宣布的15億美元半導體資金，主要是先前已提出的有條件貸款承諾，並非全新追加的投資。至於Sibelco的建廠計畫，具體投資規模與執行細節仍有待公布。