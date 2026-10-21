韓國人氣女團TWICE近日進入續約商討期，成員定延、彩瑛已確定不再與經紀公司JYP續約，今（21）日就連隊長志效也發文，表示未來將成立屬於自己的新公司，與JYP結束長達21年的合作。志效以手寫信的方式公開這一消息，感謝JYP全體工作人員的照顧，也謝謝粉絲一路以來的支持，並承諾不會退出TWICE：「TWICE仍是我人生中不可或缺、無比珍貴的一部分。」
志效公開手寫信 宣布與JYP結束21年合作
志效稍早在IG發文，公開超長手寫信，宣布自己不與JYP續約的消息：「我即將結束與JYP長達21年的旅程，從小到大，我一直與JYP相伴至今。想用幾句話總結這21年，才發現比想像中還要困難。從童年、青少年時期，一直到長大成人，我人生中大部分的時光都是在JYP度過的。」
志效公布新公司名稱 強調不會離開TWICE
志效感謝公司這些年的照顧，也表示未來將成立個人工作室，新公司的名稱為「EMITHAUS」，其中「EMIT」有「散發、釋放」的意思，志效說：「我希望能在這裡自由地發揮自己的潛能，探索那些連自己都尚未發現的可能性。」
她也強調不與JYP續約，不代表自己離開TWICE：「這次的選擇並不代表我要與長年並肩同行的團體告別。TWICE仍是我人生中不可或缺、無比珍貴的一部分。就像我們一路走過了這麼長的歲月，我也很期待未來還能一起度過更多時光。我希望今後仍能與成員們站上同一個舞台，讓我們共同創造的美好時光繼續延續下去。」
最後，志效也感謝粉絲一路以來的支持與鼓勵，「我很清楚，能夠長年陪伴一個人，看著她不斷改變、成長，從來都不是理所當然的事。謝謝大家在這麼長的時間裡，始終給予我不變的信任與支持，成為我勇敢前進的力量。未來，我也會繼續以自己的方式做出選擇、努力前行，並成長為一位足以配得上大家給予我的愛與支持的藝人。」
TWICE已有3人確定不續約！子瑜還沒給答案
截至目前為止，TWICE的9名成員中，已有3人確定不跟JYP續約，至於子瑜、娜璉、多賢等人，也傳出有意要單飛，子瑜的爸媽更是已經為她在台灣開好新公司，但還沒曝光具體消息。JYP先前也表示，若有進一步的續約結果出爐，會盡快向外界告知。
⭐志效手寫信全文翻譯如下：
大家好，我是志效。有一些消息想告訴大家，所以寫下這篇文章。
我即將結束與 JYP 長達 21 年的旅程，從小到大，我一直與 JYP 相伴至今。
想用幾句話總結這 21 年，才發現比想像中還要困難。從童年、青少年時期，一直到長大成人，我人生中大部分的時光都是在 JYP 度過的。
有過美好的日子，也有不那麼順遂的時候，但可以確定的是，這些點點滴滴共同成就了現在的我。
真心感謝長年陪伴在我身邊、一路幫助我成長的 JYP 全體工作人員。我會永遠記得我們一起度過的時光，以及彼此付出的心意。
對我而言，獨立與其說是對過去歲月的一個結論，不如說是對未來人生該如何走下去的一種選擇。
作為這段新旅程的起點，我成立了新公司 EMITHAUS。
就像「EMIT」有著「散發、釋放」的意思，我希望能在這裡自由地發揮自己的潛能，探索那些連自己都尚未發現的可能性。
離開熟悉的環境，以全新的方式繼續工作，未來無論做出什麼選擇、展開什麼活動，我都會更加謹慎，以更負責任的態度面對。
此外，這次的選擇並不代表我要與長年並肩同行的團體告別。
TWICE 是我人生中不可或缺、無比珍貴的一部分。
就像我們一路走過了這麼長的歲月，我也很期待未來還能一起度過更多時光。我希望今後仍能與成員們站上同一個舞台，讓我們共同創造的美好時光繼續延續下去。
最重要的是，我想感謝這 11 年來一直相信我、陪伴我走到現在的 ONCE（粉絲名）。
我很清楚，能夠長年陪伴一個人，看著她不斷改變、成長，從來都不是理所當然的事。
謝謝大家在這麼長的時間裡，始終給予我不變的信任與支持，成為我勇敢前進的力量。
未來，我也會繼續以自己的方式做出選擇、努力前行，並成長為一位足以配得上大家給予我的愛與支持的藝人。
謝謝大家。
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志效稍早在IG發文，公開超長手寫信，宣布自己不與JYP續約的消息：「我即將結束與JYP長達21年的旅程，從小到大，我一直與JYP相伴至今。想用幾句話總結這21年，才發現比想像中還要困難。從童年、青少年時期，一直到長大成人，我人生中大部分的時光都是在JYP度過的。」
志效感謝公司這些年的照顧，也表示未來將成立個人工作室，新公司的名稱為「EMITHAUS」，其中「EMIT」有「散發、釋放」的意思，志效說：「我希望能在這裡自由地發揮自己的潛能，探索那些連自己都尚未發現的可能性。」
她也強調不與JYP續約，不代表自己離開TWICE：「這次的選擇並不代表我要與長年並肩同行的團體告別。TWICE仍是我人生中不可或缺、無比珍貴的一部分。就像我們一路走過了這麼長的歲月，我也很期待未來還能一起度過更多時光。我希望今後仍能與成員們站上同一個舞台，讓我們共同創造的美好時光繼續延續下去。」
最後，志效也感謝粉絲一路以來的支持與鼓勵，「我很清楚，能夠長年陪伴一個人，看著她不斷改變、成長，從來都不是理所當然的事。謝謝大家在這麼長的時間裡，始終給予我不變的信任與支持，成為我勇敢前進的力量。未來，我也會繼續以自己的方式做出選擇、努力前行，並成長為一位足以配得上大家給予我的愛與支持的藝人。」
截至目前為止，TWICE的9名成員中，已有3人確定不跟JYP續約，至於子瑜、娜璉、多賢等人，也傳出有意要單飛，子瑜的爸媽更是已經為她在台灣開好新公司，但還沒曝光具體消息。JYP先前也表示，若有進一步的續約結果出爐，會盡快向外界告知。
⭐志效手寫信全文翻譯如下：
大家好，我是志效。有一些消息想告訴大家，所以寫下這篇文章。
我即將結束與 JYP 長達 21 年的旅程，從小到大，我一直與 JYP 相伴至今。
想用幾句話總結這 21 年，才發現比想像中還要困難。從童年、青少年時期，一直到長大成人，我人生中大部分的時光都是在 JYP 度過的。
有過美好的日子，也有不那麼順遂的時候，但可以確定的是，這些點點滴滴共同成就了現在的我。
真心感謝長年陪伴在我身邊、一路幫助我成長的 JYP 全體工作人員。我會永遠記得我們一起度過的時光，以及彼此付出的心意。
對我而言，獨立與其說是對過去歲月的一個結論，不如說是對未來人生該如何走下去的一種選擇。
作為這段新旅程的起點，我成立了新公司 EMITHAUS。
就像「EMIT」有著「散發、釋放」的意思，我希望能在這裡自由地發揮自己的潛能，探索那些連自己都尚未發現的可能性。
離開熟悉的環境，以全新的方式繼續工作，未來無論做出什麼選擇、展開什麼活動，我都會更加謹慎，以更負責任的態度面對。
此外，這次的選擇並不代表我要與長年並肩同行的團體告別。
TWICE 是我人生中不可或缺、無比珍貴的一部分。
就像我們一路走過了這麼長的歲月，我也很期待未來還能一起度過更多時光。我希望今後仍能與成員們站上同一個舞台，讓我們共同創造的美好時光繼續延續下去。
最重要的是，我想感謝這 11 年來一直相信我、陪伴我走到現在的 ONCE（粉絲名）。
我很清楚，能夠長年陪伴一個人，看著她不斷改變、成長，從來都不是理所當然的事。
謝謝大家在這麼長的時間裡，始終給予我不變的信任與支持，成為我勇敢前進的力量。
未來，我也會繼續以自己的方式做出選擇、努力前行，並成長為一位足以配得上大家給予我的愛與支持的藝人。
謝謝大家。