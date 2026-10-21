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年底選戰倒數38天，台北市長蔣萬安選情落後，引發議論。他今天赴議會進行專案報告，無黨籍市議員徐立信質疑，「有沒有想過若選輸原因在哪裡？你會集結民眾到凱道抗議中央？」蔣萬安說「我有信心會連任」。不過徐立信批評他寫感謝信給虐童案幼兒園，要求他向家屬道歉，蔣則解釋，單純表達教保員辛勞的意思。蔣萬安今日上午赴議會專案報告，徐立信質詢時聚焦蔣萬安和沈伯洋選情，提到自己過去曾提醒，「沈伯洋是最強對手」，當時他一笑置之，不過5個月過去，現在民調逆轉「贏局賭到輸局？」問題到底出在哪？蔣萬安說，選戰到最後階段本來就會很激烈，他會加緊腳步，把握最後時間爭取市民認同，包括今天質詢機會說明四年執政成績，還有未來規畫AI園區、解決交通問題、都更政見，爭取民眾認同，「民眾檢視的就是政績，四年來到底生活有沒有改變。」徐立信隨後問，先前他邀請蔣萬安17日出席反虐童上凱道，沈伯洋有親自出席，為什麼蔣萬安沒有出席？只派林奕華副市長去，是沒有勇氣面對？蔣萬安則說，日前議員也有邀請他與家長見面，已經跟家長見面了，也親自表達訴求也採納陳情，他都願意也直接跟家長見面。不過徐立信批評，蔣萬安要求民眾要有勇氣肯定他的努力，但最有勇氣的人應該是蔣萬安，感謝信跟全家福照在虐童幼兒園，是不是應該為此向虐童案家長道歉，還他們公道？蔣萬安則說，願意付出辛勞的教保員都是感謝，硬是要說有私交、認識，他也沒有同意拿來宣傳，單純表達教保員辛勞的意思。徐立信最後送蔣萬安自己的文宣環保袋，並將一張寫有「勇」的字放進袋子，稱要把「市長最欠缺的勇氣裝在環保袋」，希望他有勇氣破圈、面對問題，祝福連任成功。徐立信7月份揭發私立夏莉絲國際幼兒園虐童案，陪同家長召開記者會公布，隨後台北市長蔣萬安被起底，該幼兒園招生時拿台北市長蔣萬安的感謝卡和合照出來宣傳，蔣萬安則解釋沒有也不同意這樣做招生廣告，教育局也火速廢止該園設立許可，連同其連鎖機構、分校及補習班等違法情事，教育局累計重罰高達235萬2千元。