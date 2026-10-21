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謝震武當面追問「有沒有背稿」 蔣萬安這麼回

談話焦點有落差？從共諜案扯到辯論 連阿公都搬出來

台北市長蔣萬安20日接受資深媒體人謝震武主持的政論節目《新聞面對面》專訪，原本希望藉由節目宣傳施政成果，並說明政策推動過程，沒想到卻因不斷避重就輕的回答方式，引發主持人當面質疑。謝震武聽完蔣萬安一長串說明後，直接追問：「剛才回答的內容，跟我的題目有沒有搭？」更點出外界對蔣萬安「問A答B」及「背稿」爭議，讓現場火藥味瞬間升高。節目中，謝震武表示，「您知道您剛才在講這些過程的時候，我滿腦子在看著您，然後我一直認真地聽著所有這些，您知道我在想什麼？我在想萬安剛才回答的那些內容，跟我的題目有沒有搭？」將外界長期關注的答詢風格問題搬上檯面，謝震武接著更直球詢問蔣萬安：「您有沒有背稿？」面對主持人的提問，蔣萬安說明，網友拼湊他背稿、看字幕機，「其實這兩件事不可能同時發生」，話鋒一轉，蔣萬安突然提到自己在台北市議會面對質詢的經驗，「議員質詢即問即答，很多時候他們問問題，我也必須即刻地來做回應說明，甚至澄清或反擊」。為了證明自己具備即問即答的能力，蔣萬安進一步列舉過去在議會面對的各種質詢，從共諜案偵辦、是否接受辯論，到涉及「阿公」等家族背景的爭議，都成為他談話中的例子。蔣萬安強調，面對議員的相關質疑，他都有在第一時間作出回應；此外，每日面對媒體的提問也是，針對各項市政議題，自己也是盡可能做清楚的說明。然而，這番回應並未完全化解節目中的質疑，謝震武原本關注的是蔣萬安在回答問題時，是否確實回應提問核心，以及是否存在背稿情形，蔣萬安卻將話題延伸至議會攻防與過去遭遇的政治爭議，使雙方談話焦點出現落差，也讓這段訪談成為外界討論的焦點。相關畫面曝光後，迅速在社群平台引發討論，粉專《脫北者冰郎》以「完全神人」形容這段訪談，不少網友也針對蔣萬安的回答方式發表評論，「當然、其實、包括、清清楚楚，end！你說我沒截到重點？他就沒有回答到啊！」、「連懶人包都看的好吃力」、「應該是受過專業的廢話訓練」、「好像聽了什麼、又沒聽到什麼」、「議會質詢回答⋯問10回10句都是官員護駕吧」。