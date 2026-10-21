日本獨立遊戲開發者Peace（ピース）於Steam新品節期間，正式推出像素風格短篇增量釣魚遊戲《釣遍海裡的魚》（Fish Them All!）免費體驗版。本作支援Windows與macOS平台，提供繁體中文介面與字幕，並已通過測試可在Steam Deck上順暢遊玩。體驗版收錄序章約30至40分鐘的內容，供玩家免費下載體驗。
釣到1億條魚才能破關 不斷捕魚提升能力
《釣遍海裡的魚》就是要把海裡的魚都釣起來！玩家的終極目標是累積釣起1億條魚，遊戲採用循序漸進的增量型（Incremental）玩法，每趟出海時間約為60秒，玩家需要左右移動小船觀察魚群游動，並投放魚鉤捕魚，返航後，將漁獲變現即可升級各項能力。
📌船速提升：更快移動至魚群附近。
📌魚鉤放大：增加勾到魚的機會。
📌單次漁獲量：擴大每趟可釣起的魚數。
遊戲初期每次只能釣起1條魚，但隨著技能解鎖與強化，漁獲量會呈指數型成長至10條、100條、甚至1000條，並逐步解鎖新魚種。體驗版中，玩家還能解鎖潛水員協助自動捕魚，或是使用一次爆破整群魚的炸魚玩法。
手遊版獲得超高好評 加入無人機、鯊魚等新要素
《釣遍海裡的魚》原本是在iOS與Android平台上推出的免費手機遊戲，在雙平台都獲得平均4.9顆星好評，本次遊戲改到Steam上推出，正式版預估遊玩時間為4至5小時，除了可以持續擴展技能樹外，捕魚夥伴更將加入無人機、UFO與幽靈等。
另外，海中亦新增具備特殊習性的生物，如瞬間移動的海膽、突然加速的魷魚與巨大鯊魚，玩家還可收集海底寶物來進一步增強技能。《釣遍海裡的魚》免費試玩目前於Steam開放體驗中，官方也邀請玩家到 Steam「Demo Feedback」討論區分享試玩心得與建議。
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《釣遍海裡的魚》就是要把海裡的魚都釣起來！玩家的終極目標是累積釣起1億條魚，遊戲採用循序漸進的增量型（Incremental）玩法，每趟出海時間約為60秒，玩家需要左右移動小船觀察魚群游動，並投放魚鉤捕魚，返航後，將漁獲變現即可升級各項能力。
📌船速提升：更快移動至魚群附近。
📌魚鉤放大：增加勾到魚的機會。
📌單次漁獲量：擴大每趟可釣起的魚數。
遊戲初期每次只能釣起1條魚，但隨著技能解鎖與強化，漁獲量會呈指數型成長至10條、100條、甚至1000條，並逐步解鎖新魚種。體驗版中，玩家還能解鎖潛水員協助自動捕魚，或是使用一次爆破整群魚的炸魚玩法。
《釣遍海裡的魚》原本是在iOS與Android平台上推出的免費手機遊戲，在雙平台都獲得平均4.9顆星好評，本次遊戲改到Steam上推出，正式版預估遊玩時間為4至5小時，除了可以持續擴展技能樹外，捕魚夥伴更將加入無人機、UFO與幽靈等。
另外，海中亦新增具備特殊習性的生物，如瞬間移動的海膽、突然加速的魷魚與巨大鯊魚，玩家還可收集海底寶物來進一步增強技能。《釣遍海裡的魚》免費試玩目前於Steam開放體驗中，官方也邀請玩家到 Steam「Demo Feedback」討論區分享試玩心得與建議。