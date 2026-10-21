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腦中風導致神經功能受損 恐影響生活品質

磁刺激用於多種中風功能障礙 治療目標各有差異

腦中風患者度過急性期後，能否自行吃飯、穿衣、行走，甚至重新回到工作崗位，往往是患者與家屬最關心的事。一名患者曾因中風後面臨生活難以自理的困境，連喝湯都容易灑出。醫師表示，中風造成的神經功能損傷需要持續治療與復健，透過重複性經顱磁刺激術，可調節大腦神經活動，輔助功能恢復，改善生活自理。有患者在中風後，因右側肢體無力，住院期間需要看護協助，右手難以靈活使用，連喝湯都容易灑出。接受磁刺激治療並持續配合復健後，她逐漸能夠拿取物品、靈活走動，出院後恢復生活自理，並能自行上下樓梯。三軍總醫院神經科部主治醫師林鈺凱指出，腦中風是因腦部血管突然堵塞或破裂，導致神經功能受損；但急性期病況穩定後，後續的失能問題仍可能長期影響生活。而肢體無力讓原本簡單的日常動作變得困難，吞嚥障礙影響進食，失語症則可能使患者難以表達需求。另外，中風後的神經痛、認知功能障礙及憂鬱，也會影響生活品質與復健。林鈺凱說，當患者需要長期協助，家屬也可能承擔更多照護責任，因此中風後的治療應同時關注功能恢復與實際生活需求。中風後的3至6個月是功能恢復的重要階段，林鈺凱指出，進入慢性期後，仍可依個人狀況持續安排治療與訓練。醫療團隊會評估患者的受損部位、功能障礙及病程，設定具體目標，例如讓手部更容易拿取物品、改善行走能力等。林鈺凱表示，「重複性經顱磁刺激術」是非侵入性的神經調節技術，可透過放置於頭皮外的線圈產生磁脈衝，在腦部誘發電流，調節神經細胞活性及神經訊息傳導。中風後兩側大腦的活動及相互調節可能出現失衡，林鈺凱提到，治療可依患者狀況，運用低頻刺激調節未受損側大腦的活動，或以高頻刺激促進受損側大腦的神經活性，再結合復健訓練，輔助功能恢復。磁刺激可應用於多種中風後功能障礙，包括吞嚥障礙、失語症、神經痛、認知功能障礙及憂鬱等問題。由於不同障礙涉及的腦部區域及治療目標各有差異，刺激位置、頻率與療程均須個別規劃。林鈺凱分析，依三總治療成果，患者在中風嚴重程度、肢體動作功能及日常生活能力等評估上均有改善，與對照組相比達統計顯著差異。以美國國家衛生研究院腦中風量表來看，分數較「治療前」基線下降43.8%，傅格－梅爾動作功能評估量表分數進步35.4%，巴氏量表分數進步41%。但個別患者的恢復幅度仍須依病況及追蹤評估判斷。