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▲LINE「編輯訊息」原本還在LINE Labs，今天已經移除該功能。（圖／記者周淑萍攝）

LINE無聲傳送用了6年！11月上旬也要收費

LINE傳錯訊息怎麼辦？免費用戶仍有補救方式

▲LINE「無聲傳送」已陪伴用戶至少6年，傳送訊息時可選擇「無聲傳送」避免打擾對方，但官方宣布11月上旬起，這項功能將改為LINE Premium會員專屬服務。（圖／手機截圖）

LINE火速收回免費功能，日前開放試用的LINE「編輯訊息」，官方公布10月20日起結束免費試用，今（21）日開始想修改已經傳送出去的錯字，必須訂閱每月165元的LINE Premium會員才能使用，不只如此，台灣用戶用了至少6年的「無聲傳送」功能，也確定在11月退出免費行列。值得注意的是，根據LINE過去公布的數據，台灣每天曾有高達1500萬則訊息透過無聲方式傳送，足見這項功能早已融入許多人的聊天習慣。LINE今年8月開放「編輯訊息」免費試用，讓用戶在一對一或群組聊天室傳送文字後15分鐘內，直接修改打錯的字、日期及文字內容，不必收回重傳。不過，LINE官方公告，自10月20日起，LINE Labs正式移除「編輯訊息」功能，改為LINE Premium會員專屬服務。未來除了必須訂閱每月165元的會員方案，手機及平板LINE也須更新至26.14.0以上版本，電腦版則為26.5.0以上版本才能使用。除了編輯訊息，另一項陪伴用戶多年的「無聲傳送」也即將告別免費使用。根據LINE在2020年12月31日公布的台灣用戶愛用新功能排行榜，「無聲訊息」當年就排名第二，僅次於聊天室分類，當時台灣用戶每天傳送及接收約10億則LINE訊息，其中1500萬則使用無聲傳送。「無聲傳送」最大的特色，就是可以讓用戶在不觸發對方通知音效、彈出視窗或推播提醒的情況下傳送訊息。像是深夜突然想到工作事項，或是擔心打擾親友休息，都能透過這項功能傳送。LINE確認11月上旬起將從LINE Labs移除「無聲訊息」，正式納入LINE Premium會員專屬功能。確切生效日期目前尚未公布。不想每月支付165元，卻又不小心傳錯字怎麼辦？免費用戶仍可以利用「收回訊息」處理，依LINE目前規定，一般用戶可在傳送訊息後1小時內長按訊息，點選「收回」，將訊息從雙方聊天室移除，再重新傳送正確內容。如果已經超過收回期限，就只能另外補發訊息更正。