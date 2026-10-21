薔琵颱風在20日達到二度巔峰並持續增強，近中心最大風速每秒60公尺，與辛樂克、巴威及白海豚紀錄並列2026年風王。同時，薔琵巨大颱風眼也成為外界討論焦點，英國私人太空影片串流公司「Sen Corporation Limited」便公開太空俯視影片，可見薔琵颱風眼清晰可見，直徑約達100公里相當震撼，外圍環流直徑更超過1500公里，大到鏡頭快裝不下。
薔琵颱風眼本體超巨大！太空站俯瞰視角震撼「鏡頭快裝不下」
英國私人太空影片串流公司「Sen Corporation Limited」於19日晚間公開薔琵颱風太空俯視影片，該段影像使用SpaceTV-1攝影系統拍攝，具備4K超高畫質，並安裝在國際太空站（ISS）的歐洲太空總署（ESA）哥倫布實驗艙外部。
從畫面中可見，影片拍攝角度逐漸接近薔琵颱風本體，薔琵外型渾圓飽滿，外圍有一大片白色雲系，雲層呈現明顯螺旋狀，中間的颱風眼也相當明顯，其直徑約達100公里，外圍環流直徑更超過1500公里，看起來相當壯觀，鏡頭幾乎快裝不下。
登頂今年風王！薔琵颱風周五、周六最靠近台灣
根據氣象署最新資訊，薔琵颱風目前持續以每小時23公里速度，向西北西前進，中心氣壓降至895百帕，但其近中心最大風速每秒60公尺，追平辛樂克、巴威及白海豚紀錄，並列2026年風王寶座，同時七級風平均暴風半徑也達280公里。
氣象署預估，薔琵颱風路徑預估將在明天周四（22日）來到台灣東部外海後，並開始逐漸北轉，從東北部海面通過後北上，或偏西接近台灣都有可能，預估周五至周六上半天最接近台灣。
周五、周六（23日、24日）也是雨勢最明顯時刻，其中周五東北部及東部地區容易出現「局部大雨或豪雨」，周六隨著颱風北上，北部地區仍有不定時陣雨，但降雨稍緩，停雨空檔拉長，其他地區轉變為多雲的天氣。
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英國私人太空影片串流公司「Sen Corporation Limited」於19日晚間公開薔琵颱風太空俯視影片，該段影像使用SpaceTV-1攝影系統拍攝，具備4K超高畫質，並安裝在國際太空站（ISS）的歐洲太空總署（ESA）哥倫布實驗艙外部。
從畫面中可見，影片拍攝角度逐漸接近薔琵颱風本體，薔琵外型渾圓飽滿，外圍有一大片白色雲系，雲層呈現明顯螺旋狀，中間的颱風眼也相當明顯，其直徑約達100公里，外圍環流直徑更超過1500公里，看起來相當壯觀，鏡頭幾乎快裝不下。
根據氣象署最新資訊，薔琵颱風目前持續以每小時23公里速度，向西北西前進，中心氣壓降至895百帕，但其近中心最大風速每秒60公尺，追平辛樂克、巴威及白海豚紀錄，並列2026年風王寶座，同時七級風平均暴風半徑也達280公里。
氣象署預估，薔琵颱風路徑預估將在明天周四（22日）來到台灣東部外海後，並開始逐漸北轉，從東北部海面通過後北上，或偏西接近台灣都有可能，預估周五至周六上半天最接近台灣。
周五、周六（23日、24日）也是雨勢最明顯時刻，其中周五東北部及東部地區容易出現「局部大雨或豪雨」，周六隨著颱風北上，北部地區仍有不定時陣雨，但降雨稍緩，停雨空檔拉長，其他地區轉變為多雲的天氣。