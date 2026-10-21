隨著第三航廈、第三跑道等重大建設陸續推進，在工程建設、營運安全、智慧科技及旅客服務等，需要更多不同專業的人才投入。桃園國際機場公司新進從業人員甄試，即日起至11月2日（星期一）17時開放網路報名，預計招募正取64名、備取63名，涵蓋工程、運輸管理及行政管理3大類別；通過試用後起薪自4萬3,150元起，最高6萬5,290元。
本次招募職缺包含土木、建築、機械、環工、資通、航務、營運安全控制、運輸管理、行銷、護理、政風、稽核、會計及一般行政等領域，並依身心障礙者權益保障法第38條規定設置保障名額。多數職缺須具備相關學歷及工作經驗，另有17名職缺不限工作經驗，只要具備符合職缺需求的學歷及英語檢定證明即可報考，為社會新鮮人提供投入機場工作的機會。
甄試報名網站與桃機公司招募訊息。甄試第一試（筆試）訂於11月21日（星期六）舉行，第二試（面試）預定於12月19日至20日辦理，並在12月30日（星期三）公告甄試結果；有意報考者請詳閱甄試簡章所列各類組學經歷、專業證照及英語檢定等資格條件，並於期限內完成線上報名及繳費。
全球第九大繁忙貨運機場 貨運量年增一成
另外，桃園機場持續位居全球十大繁忙貨運機場榜內；根據國際機場協會（ACI）統計，2025年桃園機場貨運量達250萬噸，較2024年成長10.1%，全球排名自第10名上升至第9名。桃機公司昨日舉辦「新貨運園區共同作業規範第四場交流座談會」，邀請產官學界代表因應持續增長的航空貨運需求與物流作業模式變革討論，作為後續制度研擬及實務推動的參考。
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甄試報名網站與桃機公司招募訊息。甄試第一試（筆試）訂於11月21日（星期六）舉行，第二試（面試）預定於12月19日至20日辦理，並在12月30日（星期三）公告甄試結果；有意報考者請詳閱甄試簡章所列各類組學經歷、專業證照及英語檢定等資格條件，並於期限內完成線上報名及繳費。
全球第九大繁忙貨運機場 貨運量年增一成
另外，桃園機場持續位居全球十大繁忙貨運機場榜內；根據國際機場協會（ACI）統計，2025年桃園機場貨運量達250萬噸，較2024年成長10.1%，全球排名自第10名上升至第9名。桃機公司昨日舉辦「新貨運園區共同作業規範第四場交流座談會」，邀請產官學界代表因應持續增長的航空貨運需求與物流作業模式變革討論，作為後續制度研擬及實務推動的參考。