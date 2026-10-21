中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅，原訂10月來台舉辦見面會，沒想到卻傳出申請被主管單位駁回，中國國台辦今（21）日回應，民進黨不顧年輕人願望，阻礙兩岸交流，呼籲民進黨取消不合理限制。

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張凌赫入台申請被駁回　國台辦發聲

據悉，張凌赫方在8月28日向台灣主管單位申請入台申請，未料申請遭到駁回，實際原因仍未對外公布，粉絲原本都很期待能和張凌赫見面，如今無法實現，引來抱怨聲浪。

國台辦發言人張晗表示，中國藝人到台灣進行文化交流，是兩岸民眾樂見的往來，也有利於增進兩岸互相了解，她痛批民進黨當局的政治操作，有損兩岸文化交流，呼籲取消不合理限制。

事實上，今年6月《逐玉》播畢後，張凌赫曾公開談論對台灣的想法，感謝台灣觀眾對戲劇的喜愛，也很期待兩岸的影視合作。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...