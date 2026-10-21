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4人搶東英里長 前里長、接班人遭聲押禁見

台中市東區東英里前里長林德興，4年前參選時，涉嫌要求賴姓女員工將戶籍遷入其兒子名下的房屋，藉此影響投票，案件今年7月判刑確定，遭褫奪公權2年，無法再參選公職。不料，檢方查出，林德興今年3月仍擔任里長期間舉辦里民聯誼自強活動，疑以旅遊補助方式提供利益，在旅途中請託支持有意接棒參選的王秋福。台中地檢署昨天拘提林、王2人，訊後依違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。台中地檢署調查，林德興4年前參選里長時，涉嫌要求賴姓女員工將戶籍從太平區遷入位於東區東英里的房屋，該房屋登記在林德興兒子名下，目的則是讓賴女在投票時支持林德興。全案經法院審理，林德興因涉《刑法》妨害投票罪遭判有期徒刑5月、褫奪公權2年，歷經2次上訴後，今年7月判決定讞，里長職務隨之解除，2年內不得參選公職。太平警分局主動向台中地檢署提報相關情資，檢警進一步追查發現，林德興疑似在評估案件翻案不易後，於今年3月仍擔任里長期間，舉辦里民聯誼自強活動。檢方查出，活動每人成本約1300元，實際卻僅向一般里民收取1000元、老人500元，讓參加者分別獲得約300元及800元的旅遊利益，並在旅途中請託里民支持準備登記參選里長的王秋福。本屆東英里長選舉共有4人登記參選，競爭激烈。台中地檢署昨天指揮警方、調查局及憲兵等單位發動搜索，並拘提林德興、王秋福2人到案，查扣手機、電腦主機等相關證物，另通知30名證人到案說明。檢方訊問後認為，林、王2人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，且有事實足認可能勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，因此漏夜向法院聲請羈押禁見，法院審理後裁准。其餘證人則於訊後請回，全案仍待進一步調查釐清。