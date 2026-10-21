誰說 AirPods 只能拿來聽音樂？國外一名開發者突發奇想，把蘋果無線耳機 AirPods 變成「迷你射擊遊戲控制器」，只要將耳機拿在手上，對準電腦螢幕就能瞄準敵人，輕敲耳機還能直接開槍。開發者把任天堂紅白機經典遊戲《打鴨子》的光線槍縮小成耳機大小，並進一步打造免費遊戲平台「BipBop」，收錄多達30款懷舊風格小遊戲，不用另外購買控制器，就能體驗超迷你的射擊遊戲。
AirPods 竟能當遊戲槍！轉動耳機瞄準、輕敲就能射擊
這項創意來自國外開發者 Dividivan，他於10月18日在社群平台 X 分享一段28秒的展示影片，示範如何使用 AirPods 玩射擊遊戲，短短兩天便吸引超過12.6萬次觀看。
實際操作方式相當有趣，玩家只需要將 AirPods 與搭載 Apple Silicon 晶片的 Mac 電腦配對，再把其中一支耳機拿在手上，就能像握著迷你手槍一樣對準螢幕。當玩家轉動耳機時，遊戲中的準星也會跟著移動，輕敲耳機麥克風附近的位置，就能發出射擊指令。
AirPods 之所以能變成遊戲控制器，關鍵在於耳機內建的動作感測器。這項技術原本主要用於空間音訊及頭部追蹤，讓聲音隨著使用者轉頭改變方向，如今卻被開發者拿來追蹤瞄準位置，意外解鎖 AirPods 的全新玩法。
不過，想拿兩支 AirPods 玩「雙槍流」的玩家可能要失望了。開發者解釋，由於蘋果系統會合併左右耳機的感測訊號，目前還無法將兩支耳機當成獨立控制器使用。
不只《打鴨子》！BipBop 免費玩30款遊戲
原本只是為了重現《打鴨子》玩法的小實驗，後來逐漸發展成免費遊戲平台「BipBop」。除了射擊遊戲之外，平台還收錄保齡球、迷你高爾夫、籃球投射、衝浪等共30款休閒遊戲，讓玩家用不同方式體驗 AirPods 的動作感測功能。
BipBop 完全免費，不需要註冊帳號，還支援離線遊玩。不過，目前 BipBop 仍屬於實驗性專案，並非蘋果官方推出的功能，由於程式尚未通過 Apple 官方認證，安裝時可能出現 macOS 安全警告，建議先確認下載來源與相關風險，再決定是否執行。
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這項創意來自國外開發者 Dividivan，他於10月18日在社群平台 X 分享一段28秒的展示影片，示範如何使用 AirPods 玩射擊遊戲，短短兩天便吸引超過12.6萬次觀看。
實際操作方式相當有趣，玩家只需要將 AirPods 與搭載 Apple Silicon 晶片的 Mac 電腦配對，再把其中一支耳機拿在手上，就能像握著迷你手槍一樣對準螢幕。當玩家轉動耳機時，遊戲中的準星也會跟著移動，輕敲耳機麥克風附近的位置，就能發出射擊指令。
不過，想拿兩支 AirPods 玩「雙槍流」的玩家可能要失望了。開發者解釋，由於蘋果系統會合併左右耳機的感測訊號，目前還無法將兩支耳機當成獨立控制器使用。
原本只是為了重現《打鴨子》玩法的小實驗，後來逐漸發展成免費遊戲平台「BipBop」。除了射擊遊戲之外，平台還收錄保齡球、迷你高爾夫、籃球投射、衝浪等共30款休閒遊戲，讓玩家用不同方式體驗 AirPods 的動作感測功能。
BipBop 完全免費，不需要註冊帳號，還支援離線遊玩。不過，目前 BipBop 仍屬於實驗性專案，並非蘋果官方推出的功能，由於程式尚未通過 Apple 官方認證，安裝時可能出現 macOS 安全警告，建議先確認下載來源與相關風險，再決定是否執行。