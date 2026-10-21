我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬斯克（圖／路透社／達志影像）

難道外星人也來看火箭發射？美國太空探索公司SpaceX的次世代巨型火箭「星艦」（Starship）上月進行第14次飛行測試，直播畫面中竟出現一道神秘藍光劃過漆黑太空，網友紛紛驚呼「看到外星母艦了」，相關影片在社群上瘋傳，掀起一波UFO熱議。星艦9月28日從德州星港基地升空，進行第14次飛行測試。直播進行中，畫面背景出現一道細長、略帶弧度的淡藍色光帶，前端還有一個明亮的白點，在漆黑的太空中格外顯眼，弧度看起來就像沿著地球輪廓延伸。畫面曝光後，社群平台上湧入大量留言，有人說「終於在直播中看到UFO了」，也有人驚呼「這是巨大的外星母艦」，甚至有人說這是高等文明派來的「監視無人機」。由於這次飛行剛好發生引擎提前關機的狀況，還有網友腦洞大開，說是「外星戰艦現身攻擊了引擎」。就連SpaceX的工程師凱爾·霍爾（Kyle Holl）在直播中也忍不住開玩笑說：「嗯，一具引擎熄火，然後一艘外星戰鬥巡洋艦解除隱形，真有意思。」撇開UFO話題，這次飛行測試其實是星艦的重大里程碑。根據美國太空政策網站報導，星艦這次首度成功進入軌道，並部署了26顆新一代星鏈V3衛星，之後也和所有衛星都取得聯繫。不過，飛行過程中也出現狀況。星艦上的6具引擎中，有1具在上升途中提前關機，原本規劃約10小時、繞地球6圈的任務，最後提前在約3小時後結束，改在北太平洋降落。星艦在海面直立濺落後隨即傾倒爆炸，這是殘餘燃料釋放時常見的情況。美國航太總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）則形容這是一次「漂亮的發射」。這道神秘藍光究竟是什麼？目前SpaceX和馬斯克都沒有正式說明。不過，不少觀察人士提出了合理的解釋，最可能的是「太空水母」現象。所謂「太空水母」，是指火箭在高空排出的廢氣，因為高度夠高，仍然被陽光照射，在昏暗的背景中發出亮光，看起來就像一隻發光的水母或神秘光帶。有觀察人士推測，這次的藍光可能是星艦的第一節超重型助推器（Super Heavy）分離、引擎關機後殘留的氣體，在越過地球邊緣後被陽光照亮。其他可能的解釋，還包括推進劑結冰後的碎片反光、高層大氣中的微粒反射陽光，或是相機鏡頭產生的光暈。事實上，火箭發射引發的「UFO騷動」並不是第一次。SpaceX的獵鷹9號火箭過去多次在清晨或傍晚發射時出現「太空水母」，2018年在加州發射時就曾引來大批UFO通報；今年4月在加州范登堡基地的星鏈任務，也再度出現類似奇景。更早之前，1977年蘇聯一次衛星發射，甚至在北歐引發了著名的「彼得羅扎沃茨克現象」UFO事件。這次的UFO話題，也和美國政府近期公開UFO檔案的熱潮有關。美國國防部今年5月起陸續解密公開不明空中現象（UAP）檔案，截至8月已經公布5批，還會持續公開，引發外界高度關注。不過，美國國防部負責調查UFO的「全領域異常解析辦公室」（AARO）主任科斯洛斯基（Jon Kosloski）向參議院表示，該辦公室並沒有找到任何「可證實的外星生物、活動或科技」證據。雖然仍有數百起案件因為資訊不足而無法解釋，但這代表的是「無法辨識」，而不是證實有外星人。至於馬斯克本人，他過去也多次表示，雖然SpaceX已經發射了數千顆星鏈衛星，但從來沒有發現任何可信的外星人證據。