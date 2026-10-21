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台股走揚，新台幣兌美今（21）日早盤一度還貶破32.7元，直到上午10點半過後，新台幣止貶回升，迅速回升至32.5元，強升1.17角，上下震盪逾2角，中午暫收32.51元，升值1.07角。匯銀人士受訪時指出，新台幣有2股力量在拉扯，除對美投資需求及外資資金匯出之外，還有出口暢旺，出口廠商囤積了很多美元，就等好價格賣匯，有可能看到央行阻貶，也逢高出脫美元，新台幣因而出現急拉。匯銀人士進一步分析，新台幣有兩股力量在拉扯，除台灣對美國承諾增加投資，因此有資金匯出壓力，加上今年台灣出口暢旺，出口商賺了很多外匯，只是近期外資持續在台股狂賣超並匯出，新台幣貶破了32元，甚至貶到32.5元之上。今日台股大漲，預期外資賣超應該會縮手，新台幣早盤卻還貶破32.7元，顯示仍有資金持續匯出，匯銀人士認為，有可能是外資之前賣超台股的交割款匯出，而出口商看到新台幣貶破32.5元之後，除非央行有明顯阻貶動作，才會出來賣匯，昨日新台幣貶破32.6元後，惜售氣氛更濃。不過，今日新台幣盤中進一步貶破了32.7元，一度下探32.704元，貶值8.7分，上午10點半過後，新台幣開始止貶翻升，更急速升至32.5元，升值1.17角，中午暫收32.51元，升值1.07角，不過，盤中上下震盪2.04角，匯銀人士認為，除央行阻貶之外，出口商應該也有進場拋匯。由於出口商囤了很多外匯，匯銀人士認為，新台幣不至於貶到33元，出口商也會看央行態度，若央行有出來明顯阻貶，就會出手賣匯，如果央行阻貶動作不明顯，新台幣持續貶，出口商就會先惜售，等好價格再拋匯，只是目前逐漸進入月底，出口商因結帳有新台幣資金需求，預料拋匯動作會更明顯，當然，外資動向也影響新台幣是否會再貶值，還有央行態度也是關鍵。