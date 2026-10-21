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沈伯洋4度上節目 黃光芹反問：有沒有說我更好看？

黃光芹開玩笑吃醋！嫌沈伯洋回答陳儀潔比較好

沈伯洋揭選戰初期策略 「這一句」讓她笑到拍手

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受資深媒體人吳淡如專訪，談及已故生母的往事，感性內容讓不少線上收聽的網友動容；隨後他再趕往黃光芹主持的節目，氣氛瞬間從感性轉為歡樂，多次把黃光芹逗得笑出聲，對方還一度開玩笑吃醋，不過被撲馬一句話巧妙地化解了，讓黃光芹當場笑到拍手，開心直呼：「你還記得我喔！」這段互動意外引發網友熱議。黃光芹在節目一開始便透露，這已經是沈伯洋第4度登上節目，雙方互動顯得相當熟稔。沈伯洋進棚後，注意到攝影棚布置與過去有所不同，隨即稱讚：「這個配置比之前更好看耶！」大讚現場整體升級。沒想到黃光芹立刻順勢追問：「有沒有說我更好看！」沈伯洋反應迅速，笑著回答：「大家都更好看！」黃光芹隨後則拿自己開玩笑，笑稱「我學黃國昌啦哈哈哈哈」，兩人一來一往的逗趣對話，讓節目一開場就充滿笑聲，也為接下來的選戰與市政議題訪談增添輕鬆氣氛。隨著訪談進行，黃光芹與搭檔陳儀潔輪流向沈伯洋提問，話題從競選策略延伸至政策規劃。過程中，黃光芹不時稱讚陳儀潔「問得真好」，卻又轉頭開玩笑向沈伯洋抱怨，似乎覺得他回答陳儀潔的問題時更有內容，語氣中帶著幾分「吃醋」意味。面對兩位主持人的接連提問，沈伯洋一邊思考、一邊回應，也不時接住主持人的玩笑，讓原本聚焦台北市長選戰與政策的專訪，意外多了不少輕鬆橋段。黃光芹與沈伯洋的熟悉互動，也成為這場訪談的一大看點。最令人意外的橋段，出現在沈伯洋談及競選團隊如何規劃選戰策略時，他透露，選戰初期曾透過團體焦點分析，「我們發現蠻多問題的，第一個就是真的認識我的人太少了，就大家都不認識我……」接著，沈伯洋順著這個脈絡，突然將話題轉向黃光芹直言：「我們那個時候就決定要趕快提升知名度，那趕快來光芹姐的節目！」這番話來得出乎意料，讓黃光芹瞬間笑出聲，甚至開心到拍手，驚喜地說：「你還記得我喔！」原本正在認真討論選戰策略的訪談，頓時變成主持人與來賓的歡樂互動。黃光芹隨後也發現聊得太投入，笑說自己「聊起來了」，才重新整理訪談節奏，請沈伯洋繼續回答問題。不少網友被這段自然的互動圈粉，紛紛留言大讚「出其不意討長輩歡心」、「撲馬根本就是長輩最喜歡的體質啊～」、「我覺得光芹很High，開心的不得了」、「姊是發自內心的笑」、「光芹姊笑得很開心，紅光滿面的」、「這次整個棚內都是笑聲，這才是大家想要的選舉」、「雖然不是第一個，但光芹姐有資格說，我很早就看到他了」。