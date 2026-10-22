日本ANTEPRIMA重返台灣市場，一舉在新光三越台北、台中、台南開設全新概念專門店，《哆啦
A夢》、三麗鷗Hello Kitty聯名包包、韓星金采源同款編織WIREBAG熱賣，最新推出台灣獨家沙金色包包亮相。而agnès b. VOYAGE 2026秋冬系列以「日常即旅程」為題，推出永續認證LWG皮革設計的Nathalie系列新款，買包包再送「印花長絲巾盲盒」。
ANTEPRIMA重返台灣熱賣！攻佔新光三越北中南3家專門店
日籍創意總監荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立的「ANTEPRIMA」，源自義大利文「
在正式開始之前」。憑藉細膩手工編織結構與獨特光澤感，圈粉無數女性。ANTEPRIMA登台後迅速進駐台北信義新光三越A8一樓、台中新光三越中港店、台北新光三越南西店。
品牌創意總監荻野泉（Izumi Ogino） 表示：「由衷高興能將全新的ANTEPRIMA空間帶到台灣。對我而言，專門店不只是展示商品的地方，
更是一個讓顧客以五感感受品牌世界的重要空間。」並為台灣首度選用柔和優雅的櫻花粉色調作為店裝顏色。
她分享台灣三間新店，由建築設計團隊BISTRAIT以「Joyful Park」作為空間概念，透過光線、
色彩與透明材質，打造讓人沉浸在輕盈感的開放式購物空間，不只呼應ANTEPRIMA予人光芒與喜悅的形象，同時象徵「Smart, Precious with Love」品牌理念。
台灣獨家ANTEPRIMA沙金色TWIST BOX包包！聯名新款將亮相
ANTEPRIMA今年重返台灣市場，馬上引進搶手的《哆啦
A夢》、三麗鷗旗下角色Hello Kitty聯名系列，果然在台熱賣大受歡迎；ANTEPRIMA透露，人氣My Melody款式也即將抵台，讓許多粉絲有夠期待。
ANTEPRIMA秋冬新款，則特別推出台灣獨家的柔和暖調「沙金色」，建立於品牌經典TWIST WIREBAG基礎、並重新演繹「TWIST BOX」，擁有俐落而柔和的弧度包身、搭配皮革肩帶，沉穩而摩登。
而ANTEPRIMA 2026 秋冬還跨界聯名日本著名當代藝術家宮永愛子（Aiko Miyanaga），推薦最受矚目的WIREBAG ART藝術包款，在經典的正方形STANDARDMINIATURA WIREBAG上，以 999純銀Wire薄膜鉤織成蝴蝶圖騰；最具巧思的是，薄膜刻意未添加保護層、使銀色可能隨時間流逝而有不同痕跡變化，成為歲月與回憶最美的象徵。
「宮永愛子聯名系列」僅限於台北信義新光三越A8、新光三越台中中港店兩處獨家販售。
agnès b.秋冬系列演繹巴黎日常！LWG皮革永續認證
agnès b. VOYAGE 2026秋冬系列以「日常即旅程」為主題，汲取創辦人兼設計師Agnès女士珍視的生活片刻為靈感，打造優雅輪廓的皮革系列，同時兼具實用結合輕量質感與收納功能；而尼龍系列則為經典休閒風格注入90年代復古率性風格。
值得一提的是，演繹巴黎日常的全新Nathalie系列包款，為簡約輪廓選用帶有光澤、質地輕盈、保留天然紋理的皺褶皮革設計；經LWG（Leather Working Group）認證的皮革，確保製革過程重視能源、水資源和化學品的妥善管理，致力於減少對環境的影響，體現對環境永續的堅持。
秋冬亮點還有以經典Bugatti包型為基礎的全新Sachi系列，圓弧形包身搭配柔軟皮革與細緻光澤表面，附有唇膏收納吊飾的細節巧思；Chrisrelle系列採耐用雙層牛皮打造立體波士頓包型，並配置可自由搭配掛飾的金屬D形環；有著圓潤柔美輪廓的超細纖維麂皮（Micro Suede）材質Lulu系列；秋冬Miyuki系列的經典格紋Glen Check，則運用義大利粗花呢Tweed限定面料搭配天然荔枝紋皮革。
而受消費者愛用的尼龍系列，本季推出有如氣球般的立體包型的Jade系列、簡約方正的Lena系列，與包型靈感來自Agnès女士常用環保購物袋的Paulette托特包，以丹寧布質感結合拔染印花工藝，可雙面兩用。
agnès b.復古新包Nathalie！送時尚迷「印花長絲巾盲盒」
agnès b.還跟上現今大受歡迎的盲盒熱潮，為指定包款打造專屬贈禮「agnès b.印花長絲巾」盲盒，有黑白玫瑰圖騰、與Agnès女士設計的搖滾雙人舞圖案。為包款提把帶來裝飾巧思、也可繫於頸間點綴穿搭。
即日起，凡購買 Nathalie／Christelle／Sachi系列包款，即可獲贈 「agnès b. 印花長絲巾」乙條。贈品採限定盲盒包裝形式隨機出貨，一經拆封後恕不接受退貨。
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日籍創意總監荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立的「ANTEPRIMA」，源自義大利文「
她分享台灣三間新店，由建築設計團隊BISTRAIT以「Joyful Park」作為空間概念，透過光線、
ANTEPRIMA今年重返台灣市場，馬上引進搶手的《哆啦
ANTEPRIMA秋冬新款，則特別推出台灣獨家的柔和暖調「沙金色」，建立於品牌經典TWIST WIREBAG基礎、並重新演繹「TWIST BOX」，擁有俐落而柔和的弧度包身、搭配皮革肩帶，沉穩而摩登。
「宮永愛子聯名系列」僅限於台北信義新光三越A8、新光三越台中中港店兩處獨家販售。
agnès b. VOYAGE 2026秋冬系列以「日常即旅程」為主題，汲取創辦人兼設計師Agnès女士珍視的生活片刻為靈感，打造優雅輪廓的皮革系列，同時兼具實用結合輕量質感與收納功能；而尼龍系列則為經典休閒風格注入90年代復古率性風格。
值得一提的是，演繹巴黎日常的全新Nathalie系列包款，為簡約輪廓選用帶有光澤、質地輕盈、保留天然紋理的皺褶皮革設計；經LWG（Leather Working Group）認證的皮革，確保製革過程重視能源、水資源和化學品的妥善管理，致力於減少對環境的影響，體現對環境永續的堅持。
agnès b.還跟上現今大受歡迎的盲盒熱潮，為指定包款打造專屬贈禮「agnès b.印花長絲巾」盲盒，有黑白玫瑰圖騰、與Agnès女士設計的搖滾雙人舞圖案。為包款提把帶來裝飾巧思、也可繫於頸間點綴穿搭。
即日起，凡購買 Nathalie／Christelle／Sachi系列包款，即可獲贈 「agnès b. 印花長絲巾」乙條。贈品採限定盲盒包裝形式隨機出貨，一經拆封後恕不接受退貨。