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頸部左側有深層刀傷 死因確認為失血過多

27歲台女涉非法持刀遭逮 菜刀疑在旅途中購買

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發生台灣女遊客死亡事件，38歲女子被發現遭割頸陳屍房內床上，警方隨後逮捕涉嫌違反日本《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱銃刀法）的一名27歲台灣女子楊閔涵，並於21日移送檢方。日本警方調查指出，死者被發現當時仰躺在床上，案發房間內沒有打鬥痕跡，死者身上也未發現明顯反抗跡象，不排除是在毫無防備或熟睡狀態下遭重創。綜合山梨電視台、朝日電視台等日本媒體報導，19日上午8時左右，富士河口湖町一間鄰近河口湖的飯店發現38歲台灣女遊客倒臥房內，飯店人員隨即於上午8時5分通報消防單位。救護人員到場時，女子已失去意識，隨後確認死亡。根據警方調查，死者當時仰躺在飯店房間的床上，身上有大量血跡，頸部左側至少有一處遭刀具造成的深層傷口。經司法解剖後，確認女子死因為失血過多。警方也在現場查扣一把沾有血跡、刀刃長約12公分的菜刀。最新調查顯示，房間內並未發現有人發生爭執或打鬥的跡象，死者身上也沒有明顯抵抗所留下的傷痕。由於死者被發現時仰躺在床上，警方正進一步釐清案發經過，以及女子遭受致命傷害的具體情況。警方19日晚間以涉嫌違反《銃刀法》，逮捕與死者同房的27歲台灣女子楊閔涵，並於21日將她移送檢方。據了解，楊女與死者均獨自報名參加同一個日本觀光團，兩人因此入住同一間飯店房間。調查人員指出，現場查扣的菜刀疑似是楊女在旅行途中購買。楊女面對警方詢問時坦承：「持有刀具是事實。」目前楊女遭逮捕的原因為涉嫌無正當理由持有刀具，並非已被認定涉及死者死亡。警方認為她可能知悉事件經過，正進一步調查雙方關係、刀具用途及女子死亡原因。案發後，山梨縣警方持續在飯店內進行蒐證，調查死者與楊女入住後的活動情況。截至目前，日本警方尚未公布完整案情，相關刑事責任仍有待進一步調查確認。