他本季在一軍僅10場出賽，其中3場就是對上中信兄弟，但都是在季初以中繼後援出賽，累積3局無失分、沒有被打出任何安打，對戰被打擊率是0、防禦率也是0

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黃暐傑對兄弟出賽3場 累積3局無失分

黃暐傑球速仍是特色 但被打擊率偏高

黃暐傑今年最大特點仍在於直球擁有頂尖球速，從上季148公里上升到149公里，實戰經常能亮紅燈，使用率也高達66%，但被打擊率卻高達3成03，仍待球速轉化為球威。

葉君璋不求局數、只盼投出球威 背後有強大牛棚海支持

不管他投幾球，70球、60球或90球，我覺得重點是他怎麼樣把投球品質投出來。

鄭浩均對味全龍成績不俗 6場中有3場優質先發

▲中信兄弟先發鄭浩均，本季對味全龍6場中有3場是優質先發，累積31.1局被打擊率僅2成29，整體表現不俗。（圖／中信兄弟提供,2026.5.30）

味全龍台灣大賽手握3勝，今（21）日第4場迎接封王戰，推出前旅美好手黃暐傑先發，，至於為何推出黃暐傑關鍵戰掛帥，主帥葉君璋昨日賽後提到重視投球品質、而非局數，3勝在手、加上有鐵牛棚護航下，更有餘裕推出球速條件出色、但可能無法投長局數的黃暐傑。黃暐傑去年選秀首輪加入味全龍後，下半季僅出賽8場、防禦率高達7.88，並未成為期待的即戰力，本季迎接完整球季，也多半在二軍調整，一軍僅有10場、包含3場先發，累積1勝1敗、防禦率3.47，23.1局中被打出26支安打、10次三振與7次四壞保送，每局被上壘率1.41。黃暐傑今年對中信兄弟有對戰過3場，但都在季初，且是以中繼身分上場，累積3局、1K、0安打、0自責分，是本季對其他5隊中，唯一沒有失分的球隊，但最近一次交手已經要追溯至4月19日，該戰他後援用12球投完1局三上三下。相較於去年剛返台，第二武器滑球使用率則為15.2%，被打擊率將近3成，反而是旅美時期獲得高評價的變速球，回台後幾乎捨棄，使用率低到僅7.3%，主要作為破壞打者節奏的球種使用。黃暐傑季末雖然調整回先發，但體力條仍不足，3場比賽用球數都在88球內，累積15局被打出15支安打、丟掉7分，且沒有對戰中信兄弟紀錄，本場主帥葉君璋也坦言，派出黃暐傑重點不在於他能投幾球，「有此底氣仍在於強大的鐵牛棚護航，若屆時黃暐傑出狀況，本土洋將伍鐸有可能是長中繼首要人選，後續再由功能各異的牛棚海接手。至於中信兄弟先發鄭浩均，本季對味全龍6場中有3場是優質先發，累積31.1局被打擊率僅2成29，整體表現不俗，他季後挑戰賽面對統一獅繳出5.2局僅失1分表現，黃衫軍盼望這位昔日本土王牌再繳佳績，全力延長戰線到23日的G5。