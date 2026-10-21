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沈伯洋父親公司遭陸懲戒 許宇甄質疑改境外公司繼續交易

爆林國漳投資公司與中國國企往來 藍營要求交代分紅

王鴻薇揭持股變化 酸林國漳辭監察人「好機靈」

林沛祥追問交易金額與技術 批綠營「拿顯微鏡檢查別人」

牛煦庭批「抗中保台」雙標 要求林國漳親自說清楚

國民黨立法院黨團今（21）日召開「抗中『飽』台─人民幣真香！」記者會，質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋及宜蘭縣長候選人林國漳，一方面高喊「抗中保台」，另一方面卻涉及家族或投資事業與中國大陸企業往來。國民黨團書記長許宇甄指出，林國漳曾投資並擔任監察人的「艾特先進半導體公司」，據業界資訊與中國國企背景的「江蘇長電科技」有貿易往來，要求林國漳交代是否領取股利分紅，更嗆聲「有拿分紅就退選！」並呼籲法務部及相關部會啟動調查。許宇甄表示，沈伯洋父親經營的「兆億有限公司」先前遭中國大陸懲戒後，卻被指改以另一家境外公司「VWAY」，繼續向中國大陸採購商品，再出口至中南美洲。她引述陸委會副主委梁文傑過去說法，指相關交易是在「幫大陸廠商賺錢、幫中國創造外匯」。許宇甄質疑，沈伯洋父親與中國大陸廠商交易過程中，是否曾受到統戰或特殊關照？若因此取得額外報酬，甚至間接協助沈伯洋選舉，是否涉及中共介選？她要求檢調釐清相關疑慮。許宇甄指出，林國漳是艾特先進半導體公司的原始股東之一，並長期擔任監察人。根據國民黨團取得的業界資訊，該公司與江蘇長電科技股份有限公司有密切貿易往來，而中國大型央企華潤集團於2024年底取得長電科技控制地位。她質疑，林國漳投資的公司若與具中國國企背景的企業做生意，按照民進黨過去標準，是否就是「賺紅錢」？林國漳究竟有沒有領取公司股利分紅？許宇甄強調，國民黨團提出兩大訴求，第一，要求林國漳公開交代分紅流向，若有領取分紅就應宣布退選；第二，要求法務部及相關部會啟動調查，釐清公司交易內容及是否涉及敏感技術。國民黨立委王鴻薇指出，林國漳自2014年起擔任艾特先進半導體公司監察人，2021年持股從10萬股增加至20萬股，2022年6月變成6萬8000股，但仍保有股東身分，直到2025年6月才卸任監察人。王鴻薇諷刺，「好一個尚書大人好機靈！」質疑林國漳是否因準備投入宜蘭縣長選舉，才提前辭去監察人職務。她進一步指出，艾特先進半導體公司的代理商包括泛毅科技、志嘉電子科技，兩家公司簡介均提及深耕台灣、香港及中國大陸市場。她要求林國漳說明，究竟透過哪些企業與中國大陸往來、交易對象又是誰，不要持續迴避問題。國民黨立委林沛祥表示，持有公司股份或擔任監察人並不違法，但林國漳既然曾實際投資，就應交代投資目的、持股情況及對公司業務的了解程度，「不要講得好像自己只是路過幫同學看報表」。林沛祥指出，國民黨團接獲業界資訊，指艾特先進半導體公司可能與長電科技、華潤微電子有業務往來，要求林國漳說明是否涉及原物料、零組件、技術或服務交易，以及交易期限、金額與有無敏感技術。他強調，台灣企業與中國大陸做生意並非犯罪，但若換成國民黨候選人，恐怕早被貼上「中共同路人」標籤，批評民進黨「拿著顯微鏡檢查別人，卻連自己照鏡子都不願意」。國民黨立委牛煦庭表示，依照沈伯洋過去對中國大陸經貿往來的批評標準，林國漳投資的公司若與中國國企交易，是否也算「賺紅錢」、「被統戰」？他質疑林國漳面對問題始終未正面說明，要求本人親自出面回應。牛煦庭也批評，綠營近期利用《離島建設條例》爭議，指控國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲欲開放中國籍醫護人員來台，認為相關說法混淆外籍與中國大陸人士的法律身分。國民黨團最後強調，林國漳應公開說明投資及交易情況，相關機關也應釐清是否涉及國安或違法問題。