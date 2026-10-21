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台北市長蔣萬安拋出遷移松山機場政策，改建台北AI園區，但離島後送問題引發各界質疑。民進黨市議員林延鳳今（21）日質問桃園機場到高鐵站離峰開車要多久？蔣萬安脫口而出「不會很遠啊」，讓林延鳳傻眼稱，離峰時間開車要15分鐘，但現行松山機場15分鐘內可以到台北榮民總醫院，蔣則解釋「桃園醫療量能可以支撐，當然就直接送到醫院」。蔣萬安拋出遷移松山機場政策後，外界質疑外離島和花東地區醫療後送怎麼辦？蔣萬安曾表示，保留直升機運作，更說以現今來看，包括桃園、新北也可提供這樣的醫療服務，如有緊急醫療需要，也可以透過公路或高鐵來做綠色通道進行緊急運送。林延鳳今詢問，目前離島後送都是用直升機嗎？蔣萬安說，絕大部分直升機，還有翼型機，未來面對這個問題，直升機可以使用也可保留。林則說，金門都用定翼機，那要降落在哪？蔣則說希望到桃園機場，因為桃園的醫療量能也可以。林延鳳則直問，他知道桃園機場到高鐵站，離峰的時候開車要多久？蔣萬安脫口而出「不會很遠啊」，讓林延鳳尬笑稱「我10點多離峰時間，我給大家看google地圖，開車15分鐘，這些都是急重症，還不包含下停機坪要滑行，把病患運送上救護車，加起來可能動輒半小時。」蔣萬安則解釋，現行到松山機場也是要經過這樣的過程，也是要透過救護車到醫院，但林延鳳說，松山機場15分鐘內到得了榮總，她問過榮總了，結果蔣萬安卻說到桃園不會很遠，蔣則解釋「桃園醫療量能可以支撐，當然就直接送到醫院，現在怎麼做到桃園也是可以做」。林延鳳則批評，維生設備怎麼進去高鐵站的電梯裡？擔架長度2公尺，到高鐵怎麼進去電梯、車廂？蔣萬安表示，可以就細節討論，但林延鳳打臉稱「我就告訴你不可能，宣布政策前，你回答不出來怎麼進車廂」，蔣則說，哪些到桃園、哪些透過高速公路，都可以細項談論。