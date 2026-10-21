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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊的「台灣重砲」林安可，昨（20）日返台，正式結束旅日首個賽季。林安可本季在一軍出賽76場，敲出52安、8支全壘打，貢獻29分打點，打擊率2成20。林安可本季表現跌跌撞撞，開季從一軍出發，5月底下二軍調整手感，7月回歸後表現火燙，卻在8月因傷離開一軍，季末未能隨隊參與高潮系列賽（CS）。回顧旅日首年，林安可表示，學習到很多，但無法戰到最後「很不甘心」。林安可今年從中職轉戰日職舞台，原本備受期待能以長打火力扛起西武隊打線一角，4月12日在主場面對千葉羅德海洋隊，於延長賽第10局擊出日職生涯首轟，同時也是一發戲劇性的再見全壘打。林安可5月、6月期間一度下二軍調整擊球手感，7月回歸後，連續2個月打擊率破3成，還擊出5支全壘打。然而林安可今年賽季期間屢受傷勢所苦，8月狀態正火燙時，因左膝疼痛遭下放二軍休養，傷癒歸隊後，又於9月15日對戰東北樂天金鷲隊時，因自打球擊中右膝而受傷退場。西武隊例行賽以洋聯第2名的身份進入高潮系列賽，但林安可並未隨隊參賽，而是前往鳳凰聯盟出賽，隨著西武隊在CS首輪被淘汰，林安可今年賽季也結束。最終林安可本季在一軍出賽76場，敲出52安，包含14支二壘安打與8支全壘打，貢獻29分打點，打擊率2成20。在二軍期間，林安可出賽18場繳出打擊率3成17、8轟、19打點的亮眼數據，充分展現長打實力。西武隊昨日宣布，林安可結束本季出賽，已啟程返台。林安可也透過球團回顧今年球季，「旅日第一年的這個賽季，是我學到很多事情、有所成長的一年。但另一方面，因為受到傷勢影響，無法和球隊並肩作戰到最後，對此我感到相當不甘心。」林安可說，「我會活用今年的經驗，下個賽季力求留下更好的成績，努力為球隊奪冠做出貢獻。」他也感謝西武隊球迷今年賽季給予他許多熱情的加油與聲援，「下個賽季也請繼續多多支持。」