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柯文哲：不是認罪，是「認輸」

指2人承受訴訟壓力 「不能工作、沒收入還要付律師費」

高等法院日前針對京華城案、政治獻金案等案二審開庭，傳喚柯競辦前財務長李文宗、木可公關前負責人李文娟出庭，2人均就部分罪名認罪。前民眾黨主席柯文哲今（21）日在花蓮輔選時首度回應此事，直言：「這個不是認罪，這個叫認輸。」他認為，李文宗、李文娟2人長期承受訴訟、工作中斷與律師費等壓力，可能因此選擇不再抗辯，他並批評司法不應成為政治工具。柯文哲今前往花蓮，替民眾黨花蓮市長候選人戴于文、縣議員候選人蔡翼陽站台。被媒體問到李文宗、李文娟在二審認罪一事，他先表示，自己沒有親自到法院聽庭，只能依媒體報導回應。柯文哲接著提到，李文娟對於檢察官起訴的部分，不管一審判有罪或無罪，二審選擇全部認罪，但在他看來，「這個不是認罪，這個叫認輸」，背後的潛台詞可能是：「我也知道你們要對付的是柯文哲，所以我就不抵抗了，隨便你們，請求你們放過我。」柯文哲認為，李文宗、李文娟過去2年承受司法案件帶來的巨大壓力，不但工作受到影響、收入中斷，還必須支付龐大律師費。當一個人長期耗在訴訟程序中，生活、經濟都受到衝擊，最後選擇認罪，不見得代表原先的抗辯全部推翻，也可能只是希望案件早日結束。柯文哲並舉一審期間威京集團法務經理陳俊源為例，稱對方過去被問及210萬元捐款是否屬於賄款時，前幾次否認，後來選擇認罪，理由之一便是「基於訴訟經濟考量」，因為還要生活，無法一直耗在法院。針對京華城案，柯文哲也表示，李文宗當時並不在台北市政府任職，檢方最終未找到足以定罪的證據，一審該部分獲判無罪，但李文宗此前卻已遭羈押禁見約11個月。長時間羈押本身已對工作、生活與家庭造成重大影響，也因此讓他更質疑，當事人在後續審理中選擇認罪，是否與長期訴訟壓力有關。柯文哲最後強調，司法應該是國家公平正義的最後防線，不應成為政治攻擊工具。他看到因自己涉案而讓其他人承受司法程序與生活壓力，感到歉意，也再次喊話：「我絕不投降、絕不屈服。」