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NBA 2026-27賽季例行賽揭幕戰上演西區宿敵對決，聖安東尼奧馬刺隊客場以104：116不敵奧克拉荷馬雷霆隊。馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）此役遭遇職業生涯最具挫折感的一戰，全場出戰34分鐘，13投僅1中、三分球4投全落空，投籃命中率低至只有7.7%，創下個人NBA生涯單場最低紀錄。賽後終場哨響之際，文班亞馬與馬刺全隊球員面色鐵青，完全沒有與雷霆球員握手致意，頭也不回地直接走進球員通道返回更衣室，讓兩隊從上季延續至今的火爆宿怨再次升級。面對雷霆極具針對性的防守策略，文班亞馬在進攻端徹底迷航。雷霆全場採取嚴密收縮禁區的防線，徹底切斷文班亞馬與後衛群的連線，迫使他陷入無效的單打與外線乾拔。整場比賽下來，文班亞馬除了完成一次空中接力灌籃之外，其餘12次運動戰出手全部打鐵，全場僅靠12罰10中苦撐進帳12分、13籃板、3助攻與6次阻攻，另伴隨4次失誤。根據數據統計，文班亞馬此役7.7%的投籃命中率刷新生涯單場最差紀錄，單場僅進1球也追平生涯最慘紀錄，真實命中率更跌至悲慘的32.8%。《The Athletic》資深記者韋斯（Jared Weiss）撰文直言：「馬刺今晚的表現堪稱災難，進攻空間一團糟，文班亞馬始終無法找到懲罰對手收縮禁區的辦法。」除了在第二節一度為了隊友與霍姆格倫（Chet Holmgren）爆發激烈推擠並吞下技術犯規外，賽後雙方濃厚的火藥味更是表露無遺。終場比分定格後，文班亞馬沒有走向中圈與雷霆球員致意，而是面色沉重直接轉身走向更衣室，馬刺其他球員也未與對手握手，雙方冰冷的互動完全展現出劍拔弩張的死敵氛圍。文班亞馬賽後受訪時直言防守溝通嚴重不良，並罕見對現有體系表達挫折：「雷霆打得非常有條理，我敢肯定他們今晚打得很開心，他們願意多傳一次球，但我們卻沒能付出同等的努力。對我來說很明顯，我必須回歸到自己喜歡的打法，眼下這絕對不是我喜歡的籃球風格。我沒有理由在場上猶豫，只要能打得開心，我就能發揮出色。」馬刺主帥強森（Mitch Johnson）則出面替愛將緩頰，強調失利並非文班亞馬一人的責任：「我們全隊所有人都打得很掙扎，整體發揮相當糟糕，但這只是一場比賽，我們會向前看準備下一戰。」馬刺如何在缺乏外線拉開空間的困境下解放文班亞馬，將是這支年輕軍團接下來最棘手的課題。