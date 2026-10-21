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民進黨組明星隊 助沈伯洋備戰辯論

選舉倒數37天，選戰進入白熱化，外界聚焦台北市長選情，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋敲定將在本月31日進行辯論。《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，沈伯洋為備戰辯論，昨晚邀請行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成討論辯論議題設定與攻防。張惇涵與黃重諺過去被視為蔡英文左右手，都曾主掌總統發言系統，多次站在第一線進行攻防，論述能力堪稱黨內頂尖高手，而馬永成從政後長期擔任前總統陳水扁幕僚，並非給外界辯才無礙印象，但分析能力與冷靜思考脈絡，絕對是智囊首選，3人齊聚獻策，民進黨精銳盡出組成明星隊陣容，展現拿下台北市長決心。沈伯洋備戰月底與蔣萬安辯論，昨晚與競總總幹事吳思瑤密會張惇涵、黃重諺與馬永成，商討辯論議題設定與攻防，而這3人來頭不小，皆是民進黨在陳水扁時期開始投入政治工作的青年幕僚，被公認黨內極為重要的核心角色。張惇涵為蘇系幕僚出身，曾任桃園市新聞處長、民進黨發言人、總統府發言人、總統府副秘書長，政務歷練豐富，善於溝通論述且政策執行力驚人，被外界評論其具蔡英文冷靜決斷的特質與蘇貞昌雷厲風行的執行力。去年立院備詢力抗藍委一戰成名，被封為「新政院戰神」。黃重諺最早擔任陳其邁助理，踏入政壇30餘年，經歷小英基金會政策組主任、青年部主任、新聞輿情部主任、總統府發言人、總統府副秘書長，堪稱蔡英文的左右手，近年來對國安外交著力甚深，出任國安諮委成為總統賴清德國安大將。而馬永成從政後長期擔任前總統陳水扁幕僚，深獲阿扁信賴，雖非給外界辯才無礙印象，其以精準的分析能力與冷靜的思考脈絡，絕對是智囊首選。沈伯洋選戰聲勢看漲，甚至昨日最新民調顯示超車蔣萬安17％，如今為了備戰台北市長精銳盡出，據悉昨日首次針對辯論召開會議，密會約莫1小時進行沙盤推演，端看這備戰辯論的豪華陣容，都象徵民進黨要奪回台北市長的決心。