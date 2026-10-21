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張凌赫申請來台遭拒 陸委會：曾赴海峽論壇演講

中國影星張凌赫原規劃赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，卻傳出遭我方拒絕申請，中國國台辦對此批評，民進黨政府出於「政治目的」，罔顧台灣民眾尤其年輕族群的期待，阻撓兩岸文化交流。對此，陸委會今（21）日證實，張凌赫過去曾多次發文貶損我國地位，也曾被安排赴統戰平台「海峽論壇」演講，加上此次申請來台目的不明確，因此決定否准。陸委會更反嗆國台辦，對比蔡康永近期事件，以及相聲演員黃逸豪遭潑糞、開車衝撞等情節，「究竟誰在為政治目的打壓甚至恐嚇藝人，相信民眾自有判斷。」中國媒體近日披露，張凌赫申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，卻遭台灣政府駁回。中國國台辦隨即批評，民進黨當局出於政治目的，罔顧台灣民眾、特別是年輕人的意願，拒絕中國演藝人員赴台交流，不僅損害兩岸文化交流，也與廣大台灣民眾的期待背道而馳。對此，陸委會表示，他們歡迎對岸藝人來台交流，但不能有統戰色彩。張凌赫曾多次PO文貶損我國地位，對岸也曾刻意安排他到統戰平台「海峽論壇」演講，本次申請來台的目的也不明確，故本案已經否准。陸委會說，國台辦批評我方政治操弄，但對比蔡康永最近的事件，以及相聲演員黃逸豪被潑糞、開車衝撞等情節，究竟誰在為政治目的打壓甚至恐嚇藝人，相信民眾自有判斷。