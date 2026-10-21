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台北市長蔣萬安26日將舉行競選總部成立大會，稍早競辦公布邀請嘉賓，包括立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」三子集結，另外新北市長候選人李四川、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑、一藍縣長候選人吳宗憲也將到場，此外還有3名神秘嘉賓，據悉，包括民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文也將到場。蔣萬安競辦說，北北基宜桃竹六縣市也將串聯組成「做事連線」，展現跨縣市合作的願景。我們將以「台北安可，非你不可！」為號召，持續秉持市民優先、市政專業的信念，堅定推動城市建設，並呼籲市民朋友一起站出來，以行動支持台北持續進步。蔣萬安競辦表示，過去四年，蔣萬安持續推動各項市政建設，包括克服重重困難，讓台北大巨蛋順利啟用、推動輝達總部落腳北士科、推進捷運六線齊發，以及提出松山機場遷移、打造AI園區與推動都市更新等城市發展願景，持續為台北開創發展新局。「好的市政要持續安可！」蔣萬安競辦強調，面對民進黨從媒體到社群平台的各種政治攻防，團隊不會因此退縮，更不會停下腳步。市政建設需要持續累積，城市發展更需要穩健向前，團隊將堅定腳步，持續回應市民期待。蔣萬安競辦表示，10月26日競選總部成立大會，是凝聚各界力量、整裝再出發的重要時刻。呼籲市民朋友共同參與、關心台北未來，並在11月28日以實際行動表達對城市發展的期待，讓市政建設持續推進，攜手為台北開創更好的未來。