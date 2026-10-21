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張斯綱曝4年前未公開民調 反對、支持曾差近30％

蔣萬安：現在客觀條件與4年前不同

AI浪潮、輝達進駐 蔣萬安：台北面臨土地不足

張斯綱：差距縮小代表議題仍有討論空間

台北市長蔣萬安近日接受專訪頻被問及多數民意反對遷建松山機場。為此，國民黨台北市議員張斯綱今（21）日質詢時就拿出一份4年前未公開民調，指出當時支持松機遷移者僅24.3%、不支持54.1%，雙方差距近30個百分點；相較最新TVBS民調，支持度已升至31%、不支持降至41%，差距縮小到10個百分點。張斯綱因此認為，這顯示松機遷建議題已逐漸浮上檯面；蔣萬安則表示，桃機第三航廈、第三跑道、AI產業浪潮及土地需求等客觀條件，都和過去討論時不同，市民也會重新思考相關配套是否已更成熟。蔣萬安今赴市議會進行松山機場遷移等專案報告並接受質詢。張斯綱質詢時表示，他取得一份4年前、由某競選陣營進行但未公開的松機遷移民調，當時不贊成遷建者為54.1%，贊成者24.3%，雙方差距約30個百分點。但他指出，4年後最新《TVBS》民調顯示，31%台北市民支持松山機場遷移，41%不支持，另有28%沒有意見，支持與反對差距已縮小至10個百分點。他因此認為，這4年間並沒有大量宣傳或完整計畫推動，民意差距卻明顯縮小，顯示松機遷建已不再是過去較少被討論的議題，「大家覺得松機議題漸漸浮上檯面」。對此，蔣萬安表示，市民會開始思考松機遷移相關配套究竟是否逐漸成熟，而現在的客觀條件，確實已和過去討論時不同。過去討論松機遷移時，桃園機場第三航廈、第三跑道何時完工啟用仍不明朗，如今相關時程已逐步確定，松機運量未來如何承接，也能透過更明確的數據進行評估。蔣萬安認為，當相關基礎建設逐漸到位，市民自然也會重新檢視，松機遷建是否比過去更具可行性。蔣萬安也提到近年AI產業快速發展的重要變化。他表示，今年輝達確定落腳北士科後，許多國內外供應鏈及產業夥伴都有意進入台北，但台北現實上面臨土地不足問題。松山機場剛好位於產業聚落的重要區位，若未來遷移，不只可以釋出大面積腹地，也有機會處理長期交通問題、解除航高限制，進一步推動都市再生。蔣萬安強調，市府這次提出的松機遷移構想，和過去單純規畫大型中央公園也不相同。目前構想除了保留綠地，也包括AI產業園區、住宅供給及公共服務設施，希望藉由松機腹地重新規畫，回應產業、居住及城市發展需求。他表示，市府會持續透過溝通，讓市民了解現在的條件與過去已有差異，以及相關規畫對台北與台灣未來發展可能帶來的影響。張斯綱則認為，從4年前支持、反對差距近30個百分點，到現在縮小為10個百分點，至少顯示民意結構正在變化。若政策具有長期發展意義，就不應只被短期政治攻防左右，松機遷建未來仍可透過更多政策說明與配套討論，成為台北甚至全台灣的重要城市發展議題。