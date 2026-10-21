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德州鮮切牛排等6款主餐都500元！Texas Roadhouse週年慶優惠

德州風味炸雞、香料烤蝦及波隆納肉醬義大利麵，

除義大利麵外，其餘主餐皆搭配一道鮮製配菜。



▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排週年慶，6款主餐500元優惠。（圖／開展集團casualrestaurants.com） 10月27日至11 月9日，單桌消費滿2000元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中8000元Texa s Roadhouse餐券 ，還有人氣餐點、牛排升級等獎項。



開展餐飲集團營運長李宏智表示：「始終希望讓消費者不用花大錢， 也能享受一頓高品質的好牛排。」希望12週年慶從價格、餐點品質、份量到整體用餐體驗，「邀請更多消費者一起感受Texas Roadhouse豪邁、好吃又值得的美式餐飲體驗。」



▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排慶祝週年慶優惠。（圖／Texas Roadhouse Taiwan德州鮮切牛排FB） TGI FRIDAYS：每週五限定飲品買一送一！台灣35週年燈箱磁鐵開搶



T GI FRIDAYS台灣歡慶35週年，即日起至11月30日，展開「 Party Like It’s Friday」派對季活動，推出南美烤半雞、 雙醬豬肋排及莎莎炸魚排的「 三重奏派對餐Party Platter 」，適合多人共享；另有德式豬腳搭配南美烤半雞或莎莎炸魚排等雙拼選擇。



▲TGI FRIDAYS「三重奏派對餐Party Platter 」1399元。（圖／開展集團casualrestaurants.com） 與每週五「紅白條紋日」活動，只要每週五穿著紅白條紋服飾到店用餐， 即可享「限定飲品買一送一」優惠。活動期間消費滿1000 元，即可享99元加購「35週年限定燈箱磁鐵」優惠。







10月底迎接光復節連假，開展餐飲集團表示，適逢Texas Roadhouse迎接登台12週年慶，10月27日起推出經典6oz.火烤德州牛排、厚切無骨豬排、嫩煎鱸魚等6款人氣主餐都均一價只要500元；TGI FRIDAYS歡慶台灣35週年推出燈箱磁鐵，每週五限定飲品買一送一，連假優惠一次整理。2014年登台的Texas Roadhouse，今年6款人氣主餐都500元均一價開吃；