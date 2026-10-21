10月底迎接光復節連假，開展餐飲集團表示，適逢Texas Roadhouse迎接登台12週年慶，10月27日起推出經典6oz.火烤德州牛排、厚切無骨豬排、嫩煎鱸魚等6款人氣主餐都均一價只要500元；TGI FRIDAYS歡慶台灣35週年推出燈箱磁鐵，每週五限定飲品買一送一，連假優惠一次整理。

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德州鮮切牛排等6款主餐都500元！Texas Roadhouse週年慶優惠

2014年登台的Texas Roadhouse，今年12週年慶推出「500元豪邁開吃」活動，包括從經典6oz.火烤德州牛排、厚切無骨豬排、嫩煎鱸魚、德州風味炸雞、香料烤蝦及波隆納肉醬義大利麵，6款人氣主餐都500元均一價開吃；除義大利麵外，其餘主餐皆搭配一道鮮製配菜。

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排週年慶，6款主餐500元優惠。（圖／開展集團casualrestaurants.com）
▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排週年慶，6款主餐500元優惠。（圖／開展集團casualrestaurants.com）
Texas Roadhouse同步推出「滿額豪邁抽」加碼，10月27日至11月9日，單桌消費滿2000元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中8000元Texas Roadhouse餐券，還有人氣餐點、牛排升級等獎項。

開展餐飲集團營運長李宏智表示：「始終希望讓消費者不用花大錢，也能享受一頓高品質的好牛排。」希望12週年慶從價格、餐點品質、份量到整體用餐體驗，「邀請更多消費者一起感受Texas Roadhouse豪邁、好吃又值得的美式餐飲體驗。」

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排慶祝週年慶優惠。（圖／Texas Roadhouse Taiwan德州鮮切牛排FB）
▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排慶祝週年慶優惠。（圖／Texas Roadhouse Taiwan德州鮮切牛排FB）
TGI FRIDAYS：每週五限定飲品買一送一！台灣35週年燈箱磁鐵開搶

TGI FRIDAYS台灣歡慶35週年，即日起至11月30日，展開「Party Like It’s Friday」派對季活動，推出南美烤半雞、雙醬豬肋排及莎莎炸魚排的「三重奏派對餐Party Platter 」，適合多人共享；另有德式豬腳搭配南美烤半雞或莎莎炸魚排等雙拼選擇。

▲TGI FRIDAYS「三重奏派對餐Party Platter 」1399元。（圖／開展集團casualrestaurants.com）
▲TGI FRIDAYS「三重奏派對餐Party Platter 」1399元。（圖／開展集團casualrestaurants.com）
週年慶期間同步推出「老朋友回娘家」與每週五「紅白條紋日」活動，只要每週五穿著紅白條紋服飾到店用餐，即可享「限定飲品買一送一」優惠。活動期間消費滿1000元，即可享99元加購「35週年限定燈箱磁鐵」優惠。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...