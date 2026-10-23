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▲吳慷仁（左）跟陳慧翎（右）關係非常好。（圖／陳慧翎臉書）

「光晞不行！他不能捐！」台劇《下一站，幸福》自2009年播出至今，在許多觀眾的心中留下深刻印象，而這部戲的幕後推手正是曾拿下5座金鐘獎的導演陳慧翎，可惜她於2023年底就因為子宮頸癌離世，享年48歲，回顧她人生最後一次拿金鐘獎最佳導演的2019年，她在台上聊到自己的抗癌經驗，表示這10年來很努力的治療，希望大家可以「一起撐下去」，讓許多劇迷至今仍會掉下眼淚。《下一站，幸福》由吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁等人主演，其中「光晞不能捐」更成為名場面，劇中小樂受傷需要輸血，任光晞急著說自己是「B型血」可以捐血，沒想到慕橙卻脫口喊出「光晞不行！他不能捐」，讓光晞一臉錯愕，因為全場只有他自己不知道小樂就是自己的親兒子。這個片段多年來不斷被網友翻出重溫，甚至成為社群迷因，連飾演光晞的吳建豪，今年出席活動時都被玩哏問到為什麼不能捐血，無奈回說：「哇阿災！」然而，陳慧翎在事業發光發熱的同時，也默默跟病魔搏鬥，她於2013年確診子宮頸癌，一邊治療也沒有放棄繼續創作，2019年她以《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》再次獲得金鐘獎肯定時，上台聊到自己抗癌過程。她感謝自己的媽媽一路相伴，因為自己常常生病，給家人造成了許多麻煩，接著她大喊：「真的不用擔心我，我真的一個人在台北有很多人愛我。」作為吳慷仁的啟蒙恩人，她笑說吳慷仁會負責照顧、養她，接著邀請吳慷仁上台，重演劇中經典橋段：「一起撐下去！」經過多年的病魔抗爭，陳慧翎還是在2023年11月1日離世，雖然她人已經不在這世界上，不過送給台灣演藝圈的《與男友的前女友密談》、《下一站，幸福》、《那年，雨不停國》、《拜金女王》、《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》等作品，都將永遠存在大眾的心中。