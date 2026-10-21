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雲林乳牛撲殺數全國第二 張嘉郡憂酪農損失慘重

懷孕母牛市價至少15萬 撲殺最高卻只補償5.1萬

陳駿季坦言舊標準不合時宜 允諾啟動重新評定

國內乳牛若感染牛結核病必須撲殺，撲殺補償標準卻長達17年未調整。國民黨立委張嘉郡今（21）日在立法院經濟委員會質詢時指出，農業部對乳牛撲殺的「政府認定價格」上限停留在8.5萬元，導致農民實領補償金與市價存在明顯落差。經反映酪農心聲，農業部長陳駿季當場允諾，將交由防檢署與畜牧司啟動重新評定作業。張嘉郡表示，雲林縣是全國第四大酪農產區，崙背更是四大酪農專區之一。然而，雲林縣近年牛結核病撲殺率偏高，114年全國撲殺1,635頭，雲林就占了524頭，高居全國第二。牧場一旦驗出陽性，牛隻遭撲殺將讓酪農面臨龐大損失。張嘉郡指出，一頭乳牛養到能產乳需耗時近兩年，目前購買懷孕母牛的市價至少15萬元起跳。但現行的認定價格上限，自民國98年以來均維持在8.5萬元，依規定補償六成，農民最高僅能領到5.1萬元。她期盼，隨著近年各項飼養成本不斷提高，相關補償標準也應與時俱進。張嘉郡表示，相較於豬隻口蹄疫或家禽禽流感撲殺時，政府補償多能參照當時市價計算；乳牛的補償上限若能適度反映實際行情，將能更有效減輕農民負擔。她也說，若撲殺補償不足導致酪農選擇退場，恐將牽動背後的飼料、獸醫與運輸等產業鏈，進而影響國產鮮乳的供應穩定。農業部長陳駿季坦言，民國98年訂定的標準確實已不合時宜，農業部接受張嘉郡及酪農的訴求，並承諾會後將馬上請防檢署與畜牧司，針對現行評價基準與市價的落差，重新進行檢視與評定，以給予酪農合理且實質的補償。